PoznAImy przyszłość z najnowszymi modelami laptopów biznesowych HP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na samym szczycie ikonicznego Skylinera, podczas śniadania prasowego „PoznAI przyszłość”, firma HP przedstawiła najnowszą generację komputerów HP Elite i Pro z linii HP EliteBook, które– m.in. dzięki wysokiej mocy obliczeniowej – zrewolucjonizują sposób, w jaki będziemy pracować w niedalekiej przyszłości. Notebooki i komputer stacjonarny z serii Elite i Pro zostały wyposażone w funkcję Copilot w systemach Windowsi i Windows 11 Pro oraz zaawansowane rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Urządzenia obsługiwane przez procesory Intel Core Ultra 5 i 7 lub procesory AMD Ryzen PRO nowej generacji z dedykowanymi jednostkami NPU potrafią wykonywać zadania w oparciu o AI w sposób dostosowany do użytkownika.







Z funkcją HP Smart Sensei potrafią automatycznie przewidywać i dopasowywać się do sposobu użytkowania komputera, zapewniając najlepszą równowagę między produktywnością a wydajnością. Ponadto funkcjonalności dostarczane przez audio Poly Studio i Dynamic Voice Leveling, AI Noise Reduction i automatyczne kadrowanie sprawiają, że rozmowy wideo stają się bardziej naturalne.



Z myślą o wszystkich, którzy oczekują wsparcia sztucznej inteligencji w codziennej pracy, HP zaprezentowało dziś najnowsze modele z serii Elitebook:

• Notebooki HP Elite 1000 z serii G11: to seria najpotężniejszych na świecie komputerów biznesowych wykorzystujących sztuczną inteligencję, w pełni mobilna, wydajna i oferująca do 21 godzin pracy na baterii dla osób często pracujących w podróży. Dzięki mocy sztucznej inteligencji, użytkownicy mogą cieszyć się do 80% lepszą wydajnością grafiki, do 38% mniejszym zużyciem energii przy współpracy z wykorzystaniem AI oraz do 132% szybszą edycją wideo wspieraną AI (w porównaniu do poprzedniej generacji laptopów z linii Elitebook). Dzięki HP Smart Sense i rozwiązaniom sztucznej inteligencji komputer może działać do 40% ciszej. Ponad 70% części głównych vii zawiera tworzywa pochodzące z recyklingu, np. w klawiaturze znajdują się elementy odzyskane z sieci rybackich. Ponadto stałe monitorowanie parametrów zasilania i wyświetlanie sugestii pomagają zredukować zużycie energii.

• Notebooki HP EliteBook 800 i 805 z serii G11: zostały stworzone, aby spełnić wymagania pracowników intelektualnych, którzy codziennie wykonują zadania wymagające dużej wydajności i korzystają z narzędzi ułatwiających współpracę przy realizacji projektów. Nowa seria jest wyposażona w procesory Intel Core Ultra 5 i lub procesory AMD Ryzen PRO nowej generacji, które wspierają produktywność dzięki rozwiązaniom sztucznej inteligencji. Komputery te zawierają co najmniej 75% plastiku PCR w ramce.

• Notebooki HP EliteBook serii 600 i 605 G11: są dedykowane dla klientów korporacyjnych i organizacji sektora publicznego, które muszą wykazać się dużą elastycznością i wyposażyć w sprzęt pracowników funkcjonujących w środowiskach hybrydowych. Komputery te sprawnie obsługują wymagające aplikacje biznesowe, oferując wydajność i niezawodność. Urządzenia zawierają co najmniej 30% plastiku PCR w ramce i co najmniej 50% plastiku PCR w nasadkach klawiszy.

• Notebooki HP ProBook 400 i 405 z serii G11: zostały zaprojektowane z myślą o pracownikach hybrydowych dzielących czas między biurem a domem. Urządzenia te w oparciu o sztuczną inteligencję usprawniają przepływy pracy i zapewniają niezbędną wydajność, umożliwiając jednocześnie rozbudowę przestrzeni dyskowej i pamięci. Seria ta zawiera w obudowie tłoczone aluminium pochodzące w 50% z recyklingu poprzemysłowego.

• Komputer stacjonarny HP Elite Small Form Factor 805 G9: został stworzony z myślą o pracownikach stacjonarnych, dla których produktywność jest najważniejsza. Urządzenie zapewnia lepszą łączność, która ułatwia korzystanie z opartych na chmurze aplikacji AI, takich jak Copilot w systemie Windows z obsługą Wi-Fi 7 i opcjonalną zintegrowaną jednostką NPU w wybranych modelach z Ryzen AI , w tym grafiką AMD Radeon RX 6300 2 GB lub dyskretną grafiką NVIDIA T400 4 GB.



Dostępność

• Notebooki z linii HP EliteBook oraz Probook mają być dostępne w maju. Ich ceny zostaną podane bliżej terminu dostępności.

• Komputer stacjonarny HP Elite Small Form Factor 805 G9 ma być dostępny w sierpniu. Jego cena zostanie podana w późniejszym terminie.

































źródło: Info Prasowe - HP