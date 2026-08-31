Poznaj rodzinę tabletów TCL NXTPAPER

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jednego dnia liczy się miejsce na dwa dokumenty obok siebie, chwilę później - spokojna lektura e-booka, a wieczorem pełny kolor do oglądania filmów. TCL NXTPAPER 14, TCL TAB A1 Plus NXTPAPER i TCL NXTPAPER 11 Plus łączą te scenariusze w jednym urządzeniu. Wspólnym mianownikiem TCL NXTPAPER 14, TCL TAB A1 Plus NXTPAPER i TCL NXTPAPER 11 Plus jest technologia NXTPAPER. Wykorzystuje ona rozwiązania sprzętowe i programowe, aby pełnokolorowy ekran zachował matowy, bardziej naturalny charakter. Powierzchnia ograniczająca refleksy i widoczność odcisków palców sprawia, że obraz pozostaje czytelny w różnych warunkach. Dzięki temu nie trzeba wybierać między klasycznym tabletem a urządzeniem zaprojektowanym przede wszystkim do lektury.







Najważniejszą rolę w tych urządzeniach odgrywa dedykowany przycisk NXTPAPER. Pozwala on na przełączanie się pomiędzy trzema trybami VersaView, które zmieniają sposób korzystania z tego samego urządzenia.

• Tryb standardowy pozwala cieszyć się pełną paletą barw, co sprawdzi się podczas pracy z aplikacjami, oglądania filmów i wideorozmów.

• Do czytania e-booków, artykułów i długich dokumentów producent przewidział tryb Ink Paper nadający obrazowi monochromatyczny charakter.

• Natomiast idealnym połączeniem dwóch powyższych opcji jest tryb Color Paper, który zachowuje kolor, ale nadaje mu spokojniejszy wygląd, przydatny podczas czytania magazynów, komiksów i materiałów edukacyjnych.



NXTPAPER wspiera również komfort oczu podczas dłuższego korzystania z wyświetlacza. Zastosowane rozwiązania ograniczają emisję niebieskiego światła, odbicia i migotanie, a w zależności od modelu jasność, temperatura barwowa oraz inne parametry obrazu mogą dopasowywać się do otoczenia, pory dnia i rodzaju wyświetlanej treści.



TCL NXTPAPER 14 - kiedy liczy się rozmiar

TCL NXTPAPER 14 jest propozycją dla osób, które nie chcą co chwilę zamykać jednego materiału, aby otworzyć kolejny. Na ekranie o przekątnej 14.3 cala można wygodnie zestawić dokument z notatkami, porównać dwa źródła albo pracować w podzielonym widoku. Duża powierzchnia sprawdza się również podczas lektury – pozwala wyświetlić e-book w układzie dwóch stron, przypominającym otwartą książkę. Rozdzielczość 2.4K pomaga zachować czytelność tekstu i szczegółów, dzięki czemu tablet może pełnić rolę mobilnego stanowiska pracy, czytnika i notatnika.



Duży ekran nie oznacza jednak, że urządzenie służy wyłącznie do pracy. Przycisk NXTPAPER pozwala zmienić 14,3-calową przestrzeń w czytnik e-booków lub kolorowych magazynów, a technologia NXTPAPER 3.0 zachowuje matowy charakter obrazu również w trybie standardowym. Z opcjonalnym rysikiem T-Pen, tablet może stać się cyfrowym szkicownikiem albo notatnikiem, na którym naturalnie nanosi się komentarze bezpośrednio na dokument. Po pracy ten sam ekran daje z kolei dużą przestrzeń do oglądania filmu czy transmisji lub grania.



Tak duży format potrzebuje odpowiedniego zaplecza. Bateria 10 000 mAh obsługuje szybkie ładowanie 33 W w standardzie Power Delivery (PD). Tablet oferuje także ładowanie zwrotne, dzięki któremu może przekazywać energię innym urządzeniom, np. słuchawkom. Cztery głośniki z funkcją Sound Booster, czyli dodatkowym wzmocnieniem głośności, dbają o dźwięk podczas spotkań i rozrywki. Procesor MediaTek Helio G99, 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia o kolejne 8 GB oraz 256 GB pamięci na dane uzupełniają wyposażenie stworzone dla tych, którzy chcą widzieć i robić więcej na jednym ekranie.



TCL TAB A1 Plus NXTPAPER - duży ekran, który łatwiej zabrać ze sobą

TCL TAB A1 Plus NXTPAPER zajmuje miejsce pomiędzy rozbudowanym ekranem do pracy a tabletem, który bez problemu można zabrać na uczelnię, spotkanie lub wyjazd. Przekątna 12.2 cala idealnie sprawdzi się podczas przeglądania dokumentów, sporządzania notatek i oglądania materiałów wideo. Proporcje 3:2, przypominające układ kartki, pozwalają zobaczyć więcej treści w pionie. Rozdzielczość 2.4K ułatwia odczytywanie drobnego tekstu, tabel i detali na grafikach. Adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz sprawia natomiast, że przewijanie stron i animacje pozostają płynne, a częstotliwość pracy ekranu może dopasowywać się do rodzaju treści. Najważniejszą korzyścią jest jednak możliwość przejścia od klasycznego tabletu do trybu czytania w jednej chwili za pomocą przycisku NXTPAPER. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w system OmniSoft Light, sprzętowe ograniczanie niebieskiego światła i powłoki redukujące refleksy, które wspierają komfort podczas dłuższej pracy. Opcjonalny T-Pen 2 rozpoznaje 4096 poziomów nacisku, dlatego tablet może służyć do pisania, rysowania i nanoszenia poprawek. Po dołączeniu etui z klawiaturą łatwiej wykorzystać go również do tworzenia dłuższych tekstów czy pisania maili.



Bateria 10000 mAh i szybkie ładowanie 33 W pomagają przejść przez dzień bez ciągłego sprawdzania poziomu energii. Za codzienną pracę z aplikacjami odpowiada procesor Snapdragon 4 Gen 2, 256 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć kartą microSD, a cztery głośniki z Sound Boosterem wzmacniają dźwięk podczas filmu lub rozmowy. Całość zamknięta jest w metalowej obudowie z ochroną (IP54) przed kurzem i wodą.



TCL NXTPAPER 11 Plus - „cyfrowy papier” zawsze pod ręką

TCL NXTPAPER 11 Plus to model, który najlepiej pokazuje, że czytnik oraz notatnik nie muszą być osobnymi urządzeniami. Ekran NXTPAPER 4.0 o przekątnej 11.5 cala łatwo mieści się w torbie, a jednocześnie oferuje rozdzielczość 2.2K i odświeżanie 120 Hz. Można więc czytać na nim książkę w drodze, otworzyć materiały na spotkaniu, a wieczorem wrócić do pełnokolorowej rozrywki. NXTPAPER 4.0 może automatycznie dopasowywać jasność, kontrast, temperaturę barwową i odświeżanie do wykonywanego zadania. Sam przycisk NXTPAPER jest konfigurowalny: pojedyncze, podwójne lub dłuższe naciśnięcie może uruchamiać wybrane tryby, aplikacje i narzędzia AI. Pomagają one podsumowywać tekst, tworzyć mapy myśli, uporządkować notatki głosowe oraz tłumaczyć treści. Z opcjonalnym rysikiem rozpoznającym 4096 poziomów nacisku można pisać odręcznie notatki, a następnie zmienić zapis w edytowalny tekst. Za płynne przechodzenie między tymi zadaniami odpowiada MediaTek Helio G100, 12 GB RAM z możliwością rozszerzenia o kolejne 8 GB oraz 256 GB pamięci na dane. Bateria 8000 mAh obsługuje szybkie ładowanie 33 W PD i ładowanie zwrotne, co pozwoli na podładowanie np. słuchawek czy innego urządzenia.



Ekran, który nadąża za rytmem dnia

Każdy z trzech tabletów TCL NXTPAPER może być wygodną alternatywą dla osobnego czytnika e-booków, a jednocześnie pozostaje narzędziem do pracy, nauki i domowej rozrywki. Wspólna technologia NXTPAPER pozwala dopasować sposób wyświetlania treści do zadania – od lektury i notowania po filmy, aplikacje oraz gry. Różnice zaczynają się przede wszystkim przy rozmiarze. TCL NXTPAPER 14 oferuje największą przestrzeń do pracy, tworzenia i czytania dwóch stron obok siebie, TCL TAB A1 Plus NXTPAPER łączy 12.2-calowy ekran z wygodą codziennego przenoszenia, a TCL NXTPAPER 11 Plus stawia na najbardziej kompaktowy format. Wybór przekątnej pozostaje więc kwestią indywidualnych potrzeb – w każdym przypadku użytkownik otrzymuje tablet, czytnik i cyfrowy notatnik w jednym.

































źródło: Info Prasowe - TCL