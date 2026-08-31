2026-08-31 10:57
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
0

Poznaj rodzinę tabletów TCL NXTPAPER

Obrazek Poznaj rodzinę tabletów TCL NXTPAPER

Jednego dnia liczy się miejsce na dwa dokumenty obok siebie, chwilę później - spokojna lektura e-booka, a wieczorem pełny kolor do oglądania filmów. TCL NXTPAPER 14, TCL TAB A1 Plus NXTPAPER i TCL NXTPAPER 11 Plus łączą te scenariusze w jednym urządzeniu. Wspólnym mianownikiem TCL NXTPAPER 14, TCL TAB A1 Plus NXTPAPER i TCL NXTPAPER 11 Plus jest technologia NXTPAPER. Wykorzystuje ona rozwiązania sprzętowe i programowe, aby pełnokolorowy ekran zachował matowy, bardziej naturalny charakter. Powierzchnia ograniczająca refleksy i widoczność odcisków palców sprawia, że obraz pozostaje czytelny w różnych warunkach. Dzięki temu nie trzeba wybierać między klasycznym tabletem a urządzeniem zaprojektowanym przede wszystkim do lektury.



Najważniejszą rolę w tych urządzeniach odgrywa dedykowany przycisk NXTPAPER. Pozwala on na przełączanie się pomiędzy trzema trybami VersaView, które zmieniają sposób korzystania z tego samego urządzenia.
• Tryb standardowy pozwala cieszyć się pełną paletą barw, co sprawdzi się podczas pracy z aplikacjami, oglądania filmów i wideorozmów.
• Do czytania e-booków, artykułów i długich dokumentów producent przewidział tryb Ink Paper nadający obrazowi monochromatyczny charakter.
• Natomiast idealnym połączeniem dwóch powyższych opcji jest tryb Color Paper, który zachowuje kolor, ale nadaje mu spokojniejszy wygląd, przydatny podczas czytania magazynów, komiksów i materiałów edukacyjnych.

NXTPAPER wspiera również komfort oczu podczas dłuższego korzystania z wyświetlacza. Zastosowane rozwiązania ograniczają emisję niebieskiego światła, odbicia i migotanie, a w zależności od modelu jasność, temperatura barwowa oraz inne parametry obrazu mogą dopasowywać się do otoczenia, pory dnia i rodzaju wyświetlanej treści.

TCL NXTPAPER 14 - kiedy liczy się rozmiar
TCL NXTPAPER 14 jest propozycją dla osób, które nie chcą co chwilę zamykać jednego materiału, aby otworzyć kolejny. Na ekranie o przekątnej 14.3 cala można wygodnie zestawić dokument z notatkami, porównać dwa źródła albo pracować w podzielonym widoku. Duża powierzchnia sprawdza się również podczas lektury – pozwala wyświetlić e-book w układzie dwóch stron, przypominającym otwartą książkę. Rozdzielczość 2.4K pomaga zachować czytelność tekstu i szczegółów, dzięki czemu tablet może pełnić rolę mobilnego stanowiska pracy, czytnika i notatnika.

Duży ekran nie oznacza jednak, że urządzenie służy wyłącznie do pracy. Przycisk NXTPAPER pozwala zmienić 14,3-calową przestrzeń w czytnik e-booków lub kolorowych magazynów, a technologia NXTPAPER 3.0 zachowuje matowy charakter obrazu również w trybie standardowym. Z opcjonalnym rysikiem T-Pen, tablet może stać się cyfrowym szkicownikiem albo notatnikiem, na którym naturalnie nanosi się komentarze bezpośrednio na dokument. Po pracy ten sam ekran daje z kolei dużą przestrzeń do oglądania filmu czy transmisji lub grania.

Tak duży format potrzebuje odpowiedniego zaplecza. Bateria 10 000 mAh obsługuje szybkie ładowanie 33 W w standardzie Power Delivery (PD). Tablet oferuje także ładowanie zwrotne, dzięki któremu może przekazywać energię innym urządzeniom, np. słuchawkom. Cztery głośniki z funkcją Sound Booster, czyli dodatkowym wzmocnieniem głośności, dbają o dźwięk podczas spotkań i rozrywki. Procesor MediaTek Helio G99, 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia o kolejne 8 GB oraz 256 GB pamięci na dane uzupełniają wyposażenie stworzone dla tych, którzy chcą widzieć i robić więcej na jednym ekranie.

TCL TAB A1 Plus NXTPAPER - duży ekran, który łatwiej zabrać ze sobą
TCL TAB A1 Plus NXTPAPER zajmuje miejsce pomiędzy rozbudowanym ekranem do pracy a tabletem, który bez problemu można zabrać na uczelnię, spotkanie lub wyjazd. Przekątna 12.2 cala idealnie sprawdzi się podczas przeglądania dokumentów, sporządzania notatek i oglądania materiałów wideo. Proporcje 3:2, przypominające układ kartki, pozwalają zobaczyć więcej treści w pionie. Rozdzielczość 2.4K ułatwia odczytywanie drobnego tekstu, tabel i detali na grafikach. Adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz sprawia natomiast, że przewijanie stron i animacje pozostają płynne, a częstotliwość pracy ekranu może dopasowywać się do rodzaju treści. Najważniejszą korzyścią jest jednak możliwość przejścia od klasycznego tabletu do trybu czytania w jednej chwili za pomocą przycisku NXTPAPER. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w system OmniSoft Light, sprzętowe ograniczanie niebieskiego światła i powłoki redukujące refleksy, które wspierają komfort podczas dłuższej pracy. Opcjonalny T-Pen 2 rozpoznaje 4096 poziomów nacisku, dlatego tablet może służyć do pisania, rysowania i nanoszenia poprawek. Po dołączeniu etui z klawiaturą łatwiej wykorzystać go również do tworzenia dłuższych tekstów czy pisania maili.

Bateria 10000 mAh i szybkie ładowanie 33 W pomagają przejść przez dzień bez ciągłego sprawdzania poziomu energii. Za codzienną pracę z aplikacjami odpowiada procesor Snapdragon 4 Gen 2, 256 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć kartą microSD, a cztery głośniki z Sound Boosterem wzmacniają dźwięk podczas filmu lub rozmowy. Całość zamknięta jest w metalowej obudowie z ochroną (IP54) przed kurzem i wodą.

TCL NXTPAPER 11 Plus - „cyfrowy papier” zawsze pod ręką
TCL NXTPAPER 11 Plus to model, który najlepiej pokazuje, że czytnik oraz notatnik nie muszą być osobnymi urządzeniami. Ekran NXTPAPER 4.0 o przekątnej 11.5 cala łatwo mieści się w torbie, a jednocześnie oferuje rozdzielczość 2.2K i odświeżanie 120 Hz. Można więc czytać na nim książkę w drodze, otworzyć materiały na spotkaniu, a wieczorem wrócić do pełnokolorowej rozrywki. NXTPAPER 4.0 może automatycznie dopasowywać jasność, kontrast, temperaturę barwową i odświeżanie do wykonywanego zadania. Sam przycisk NXTPAPER jest konfigurowalny: pojedyncze, podwójne lub dłuższe naciśnięcie może uruchamiać wybrane tryby, aplikacje i narzędzia AI. Pomagają one podsumowywać tekst, tworzyć mapy myśli, uporządkować notatki głosowe oraz tłumaczyć treści. Z opcjonalnym rysikiem rozpoznającym 4096 poziomów nacisku można pisać odręcznie notatki, a następnie zmienić zapis w edytowalny tekst. Za płynne przechodzenie między tymi zadaniami odpowiada MediaTek Helio G100, 12 GB RAM z możliwością rozszerzenia o kolejne 8 GB oraz 256 GB pamięci na dane. Bateria 8000 mAh obsługuje szybkie ładowanie 33 W PD i ładowanie zwrotne, co pozwoli na podładowanie np. słuchawek czy innego urządzenia.

Ekran, który nadąża za rytmem dnia
Każdy z trzech tabletów TCL NXTPAPER może być wygodną alternatywą dla osobnego czytnika e-booków, a jednocześnie pozostaje narzędziem do pracy, nauki i domowej rozrywki. Wspólna technologia NXTPAPER pozwala dopasować sposób wyświetlania treści do zadania – od lektury i notowania po filmy, aplikacje oraz gry. Różnice zaczynają się przede wszystkim przy rozmiarze. TCL NXTPAPER 14 oferuje największą przestrzeń do pracy, tworzenia i czytania dwóch stron obok siebie, TCL TAB A1 Plus NXTPAPER łączy 12.2-calowy ekran z wygodą codziennego przenoszenia, a TCL NXTPAPER 11 Plus stawia na najbardziej kompaktowy format. Wybór przekątnej pozostaje więc kwestią indywidualnych potrzeb – w każdym przypadku użytkownik otrzymuje tablet, czytnik i cyfrowy notatnik w jednym.




Poznaj rodzinę tabletów TCL NXTPAPER

Poznaj rodzinę tabletów TCL NXTPAPER

Poznaj rodzinę tabletów TCL NXTPAPER

Poznaj rodzinę tabletów TCL NXTPAPER

Poznaj rodzinę tabletów TCL NXTPAPER

Poznaj rodzinę tabletów TCL NXTPAPER

źródło: Info Prasowe - TCL
Komentarzy: 0



Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych czytelnik serwisu IN4.pl.