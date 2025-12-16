Poznaj serię HONOR Magic8

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka HONOR przedstawia serię HONOR Magic8, obejmującą flagowy model HONOR Magic8 Pro oraz HONOR Magic8 Lite pozycjonowany w segmencie średnim. Zaprojektowane z myślą o niezawodności, trwałości i codziennej wydajności, smartfony z serii HONOR Magic8 wprowadzają do Europy najwyższe branżowe certyfikaty odporności, zaawansowaną technologię baterii oraz potężne funkcje AI, oferując użytkownikom jedne z najbardziej niezawodnych urządzeń tego roku. Wśród modeli nowej serii znajduje się HONOR Magic8 Pro – flagowiec oferujący topową wydajność i niezawodność, zamknięty w eleganckiej obudowie dostępnej w kolorach złotym (Sunrise Gold) oraz czarnym (Black).







Model napędzany jest przez platformę Snapdragon 8 Elite Gen 5, zapewniającą ultrawysoką szybkość działania i efektywne zarządzanie energią - zarówno w grach, pracy wielozadaniowej, jak i przy tworzeniu treści. 6.71‑calowy wyświetlacz LTPO OLED wspiera adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz oraz maksymalną jasność do 6000 nitów, co gwarantuje doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu. Obsługuje także 1.07 miliarda kolorów i 100% gamy barw DCI‑P3, co przekłada się na żywe, wierne odcienie.



HONOR Magic8 Pro wyposażono w baterię krzemowo-węglową o pojemności 6270 mAh oraz szybkie ładowanie przewodowe HONOR SuperCharge 100 W i bezprzewodowe HONOR SuperCharge 80 W. Ten zestaw pozwala na błyskawiczne doładowanie i niezawodne działanie przez cały dzień, a inteligentne zarządzanie ładowaniem dostosowuje moc do różnych scenariuszy. Urządzenie posiada certyfikaty IP68, IP69 i IP69K odporności na wodę i pył (w warunkach testów laboratoryjnych), co chroni je przed kurzem, zachlapaniem i zanurzeniem.



Dzięki nowoczesnemu systemowi AiMAGE Camera, HONOR Magic8 Pro otwiera nowe możliwości mobilnej fotografii. 200‑megapikselowy teleobiektyw Ultra Night (f/2.6, 1/1.4", zoom optyczny 3.7x, OIS) uchwyci odległe detale z niezwykłą ostrością. 50‑megapikselowy aparat główny Ultra Night (f/1.6, 1/1.3", OIS, 4‑w‑1 2.4 µm duży piksel) dostarcza jasnych i szczegółowych zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych. 50‑megapikselowy aparat ultraszerokokątny (f/2.0, kąt 122°, makro od 2.5 cm) umożliwia płynne przejścia od panoram po zbliżenia bez utraty jakości. Z przodu umieszczono aparat 50 MP wraz z kamerą 3D do naturalnych selfie i bezpiecznego rozpoznawania twarzy. Inteligentne narzędzia edycyjne - takie jak Zwiększanie rozdzielczości AI, Rozszerzanie obrazu AI, Gumka AI, Wycinek AI czy nowa funkcja Kolor AI - pozwalają edytować i kreatywnie przekształcać zdjęcia bezpośrednio w telefonie.



HONOR Magic8 Lite - wyjątkowa wytrzymałość i bateria na 3 dni pracy

HONOR Magic8 Lite przenosi niezawodność inspirowaną flagowcami do segmentu średniej półki, łącząc smukłą, lekką konstrukcję z solidną ochroną na co dzień. Dzięki technologii HONOR Ultra‑Bounce Anti‑Drop oraz nowemu, ultra‑wytrzymałemu szkłu hartowanemu, telefon zdobył jako pierwszy w branży certyfikat SGS Triple Resistant Premium Performance, a także SGS 5‑Star Comprehensive Reliability. Wraz z odpornością na upadki, wodę i pył oraz wsparciem dla IP68 i IP69K (w warunkach laboratoryjnych) jest w stanie przetrwać upadki z wysokości do 2.5 m, a także sytuacje takie jak zachlapanie, silny strumień wody czy kontakt z zabrudzeniami. Funkcje dotyk AI w ulewnym deszczu i dotyk AI w rękawiczkach zapewniają responsywność ekranu w trudnych warunkach pogodowych i podczas korzystania w rękawiczkach.

Najważniejszym elementem jest bateria krzemowo-weglowa o pojemności 7500 mAh - według testów HONOR zachowująca wysoką trwałość nawet przez sześć lat typowego użytkowania. Umożliwia do trzech dni pracy na jednym ładowaniu. Dane z testów wewnętrznych wskazują m.in. do 49.1 h odtwarzania muzyki, 22.2 h oglądania wideo online, 15.7 h grania oraz 11,4 h rozmów wideo. Wielopunktowy pomiar temperatury zapewnia stabilne działanie w zakresie od −30°C do 55°C. Ładowanie HONOR SuperCharge 66 W pozwala szybko uzupełnić energię, a tryb Ultra Power Saving umożliwia nawet do 60 min rozmów przy zaledwie 2% baterii.



Smartfon ma 6.79‑calowy wyświetlacz OLED o wysokim komforcie dla oczu, obsługujący 1.07 miliarda kolorów i rozdzielczość 1.5K. Ultrawąskie ramki 1.3 mm oraz stosunek ekranu do obudowy wynoszący 94,6% zapewniają szeroki, immersyjny obraz. Częstotliwość odświeżania do 120 Hz oraz maksymalna jasność HDR do 6000 nitów gwarantują płynne, żywe wizualizacje. Zaawansowane funkcje ochrony wzroku - w tym 3840 Hz PWM bez ryzyka migotania, nocny tryb zgodny z rytmem dobowym, AI Ochrona wzroku, Dynamiczne przyciemnianie oraz redukcja światła niebieskiego - pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu.



Urządzenie napędza procesor Snapdragon 6 Gen 4, zapewniający lepszą wydajność CPU i GPU względem poprzednika oraz płynne działanie w wielozadaniowym trybie. Technologia HONOR RAM Turbo oferuje efektywną pamięć 16 GB (8 GB fizyczne + 8 GB wirtualne), utrzymując responsywność nawet przy wielu aktywnych aplikacjach. Bogaty zestaw funkcji AI - od fotografii po notatki i tłumaczenia - obejmuje m.in. Tłumaczenie AI, Tłumaczenie AI twarzą w twarz, Napisy AI, Notatki AI, Rejestrator AI, Magiczny Portal 2.0, Zakreśl, aby wyszukać oraz integrację z asystentem AI Gemini (dostępność zależna od regionu). HONOR Magic8 Lite to niezawodny i inteligentny towarzysz codziennego życia.

























źródło: Info Prasowe - HONOR