Prapremiera nowych urządzeń od mPTech na targach w Barcelonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polski producent smartfonów i urządzeń mobilnych nie zwalnia tempa. Podczas trwających w Barcelonie Targów Mobile World Congress przedpremierowo zaprezentował nowe modele, które wzmocnią portfolio marek myPhone, HAMMER oraz techbite. Pierwsze nowości pojawią się w sprzedaży już w sierpniu. Szczególnym zainteresowaniem na stoisku mPTech cieszył się HAMMER Blade 5G, pierwszy wzmocniony smartfon z 5G oraz eSIM. Producent utrzymał stylistykę, przeznaczonej dla aktywnych użytkowników, linii Athlete, dbając o design, parametry urządzenia oraz kontynuując rozszerzanie oferty modeli posiadających technologię eSIM. Nowy HAMMER posiada ekran 6,3” zabezpieczony odpornym na uderzenia i upadki szkłem Gorilla Glass 5.







Ten wydajny model z nowoczesnym, 8-rdzeniowym procesorem MediaTek 5G z rodziny Dimensity i 6GB RAM, NFC oraz baterią 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania jest wyposażony również, zgodnie z najnowszymi trendami, w dwa aparaty, z czego jeden ma trzy obiektywy. Jest to system wzajemnie wspierających się obiektywów (główny 48 Mpx), pomagający w robieniu zdjęć w trybie nocnym (20 Mpx), obiektyw szerokokątny do zdjęć panoramicznych (13 Mpx) oraz aparat przedni (16 Mpx) zapewniają możliwość dokumentowania każdego momentu. HAMMER Blade 5G posiada certyfikat militarny MIL-STD-810G, spełnia normę IK07 oraz posiada certyfikat IP69 potwierdzające jego wytrzymałość na wstrząsy, wodę oraz pył. Urządzenia możemy spodziewać się w regularnej sprzedaży już jesienią.



To jednak nie koniec niespodzianek oferowanych przez mPTech. W ramach rozwoju portfolio marki myPhone – znanej z klasycznych telefonów komórkowych, urządzeń mobilnych dedykowanych seniorom oraz budżetowych smartfonów - zapowiedziano premierę dwóch modeli: myPhone S1 LTE oraz myPhone C1 LTE. To klasyczne telefony komórkowe z klawiaturą numeryczną i dużym ekranem 2.8”, posiadające technologię LTE i VoLTE, które gwarantują jeszcze lepszą jakość rozmów. Urządzenia będą dostępne w sprzedaży jeszcze w tym roku.





















Źródło: Info Prasowe / mPTech