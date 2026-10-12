Predator Atlas 8 w przedsprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

8-calowy ekran 120 Hz, układ Intel Arc B390 i nawet 24 GB RAM-u – Predator Atlas 8 przenosi granie w tytuły na PC dokądkolwiek zechcesz. Z okazji startu przedsprzedaży tej konsoli mobilnej w Polsce rusza też wyjątkowa promocja. Na pierwszych 100 nabywców w Media Expert czeka pakiet dodatkowych, atrakcyjnych akcesoriów. Predator Atlas 8 został zaprojektowany dla graczy, którzy chcą zabrać bibliotekę gier PC gdziekolwiek tylko zechcą. Urządzenie działa pod kontrolą Windows 11 Home, obsługuje tryb XBOX Mode i aplikację PredatorSense. Handheld korzysta także z wydajnych procesorów Intel Arc G3 lub G3 Extreme oraz grafiki Intel Arc B390 z XeSS 3.







8 cali, 120 Hz i chłodzenie Predator

Sercem urządzenia jest 8-calowy ekran WUXGA 1920 × 1200 o proporcjach 16:10, jasności do 500 nitów, pełnym pokryciu sRGB i odświeżaniu 120 Hz z VRR. Dotykowy panel chroni Corning Gorilla Glass Victus z powłoką DXC. Do dyspozycji graczy są również pełnowymiarowe analogi z RGB, tylne przyciski makro oraz triggery z efektem Halla z regulacją.

Za utrzymanie wydajności odpowiada system z dwoma wentylatorami, w tym metalowy Predator AeroBlade z 89 łopatkami o grubości 0.1 mm. Technologia Vortex Flow zwiększa przepływ powietrza o ponad 10%. Atlas 8 oferuje także dwa porty Thunderbolt 4, czytnik microSD UHS-II, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. W zależności od konfiguracji bateria ma 60 lub 80 Wh, a masa to jedyne 770 lub 810 g.



Pierwsze 100 osób dostanie więcej

Start sprzedaży Predator Atlas 8 w Media Expert wiąże się z dodatkową promocją dla pierwszych 100 osób, które kupią handheld. W pakiecie znajdą się aż cztery produkty rozszerzające możliwości grania i mobilnego korzystania ze sprzętu. Monitor Acer PM161Q B1 to 15.6-calowy przenośny ekran Full HD IPS o wadze około 700 g, wyposażony w HDMI i dwa USB-C. Słuchawki Predator Galea 570 mają z kolei 50-milimetrowe przetworniki, dwa mikrofony z ENC oraz trzy tryby łączności: 2.4 GHz, Bluetooth 5.4 i przewodowy. Z kolei plecak Predator Utility Lite 16 ma pojemność 18 litrów, trzy komory i sześć kieszeni, a wodoodporna powłoka pomaga chronić sprzęt podczas transportu. Wisienką na torcie jest ładowarka Acer 100W GaN, która oferuje trzy porty USB-C i jeden USB-A, szybkie ładowanie USB-C PD 100 W oraz zabezpieczenia przed przepięciem, przeciążeniem, zwarciem i przegrzaniem.



Predator Atlas 8 jest dostępny w Media Expert. Regularna sprzedaż rusza 26 października. Ceny zaczynają się od 4599.99 PLN.















źródło: Info Prasowe - ACER