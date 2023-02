Predator Games 2023 - zwycięzcą Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wręczono nagrody najlepszym szkolnym drużynom w zawodach esportowych Predator Games 2023, organizowanego przez firmę Acer. Reprezentacje ze 128 szkół z całej Polski rywalizowały ze sobą w dwóch grach, League of Legend i Fortnite. W trakcie rozgrywek finałowych, które odbyły się w dniach 9- 13 stycznia br. zespoły walczyły o nagrody o łącznej wartości ponad 160 000 złotych. W klasyfikacji generalnej najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. Rozgrywki wspierali partnerzy – Intel, Google, Media Expert i patroni – Minister Edukacji i Nauki, GovTech Polska, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych i SPIDOR.







Zapotrzebowanie na gaming w Polsce

Rozegrany w połowie stycznia finał sezonu „0” międzyszkolnego turnieju esportowego Predator Games 2023 to pierwsza odsłona projektu, gdyż już w marcu rozpocznie się rekrutacja do pierwszego sezonu rozgrywek. Dla organizatora wydarzenia, firmy Acer, turniej poza źródłem dobrej zabawy, jest okazją do edukacji rodziców, pedagogów i uczniów na temat ryzyk, korzyści oraz wartości dodanych, jakie niesie ze sobą gaming.



Rywalizacja w wirtualnym świecie przestała być rozrywką zarezerwowaną dla wąskiej grupy odbiorców zafascynowanych światem gamingu. Już dziś widać, że rozgrywki Predator Games 2023 trafiły w właściwą niszę, która do tej pory w Polsce pozostawała niezagospodarowana. Do edycji zapowiadającej główny turniej zgłosiło się bowiem ponad 8-krotnie więcej szkół niż dostępnych miejsc. Z roku na rok gaming, poza walorami rozrywkowymi, odgrywa coraz większą rolę między innymi w edukacji młodych ludzi. Stanowi bowiem sposób na rozwój wielu kompetencji, które mogą zostać wykorzystane przez nich w późniejszym, dorosłym życiu. Jedną z najskuteczniejszych metod ich rozwoju jest rywalizacja w duchu „fair play”.



Wyniki sezonu „0” turnieju

W ramach turnieju, reprezentacje 128 szkół z całego kraju rywalizowały między sobą w dwóch grach: League of Legeds oraz Fortnite. Na zwycięzców poszczególnych rozgrywek czekały atrakcyjne nagrody, w postaci m.in. laptoptów Acer Chromebook Gaming 516, hulajnóg Acer e-Scooter, czy zestawów klawiatur i myszek od marki Predator.



Wyniki Turnieju w Sezonie „0” Predator Games 2023 – Klasyfikacja Generalna:

1. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu;

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie;

3. Technikum im. Św. Józefa w Kaliszu.



Wyniki turnieju W Sezonie „0” Predator Games 2023 – Fortnite:

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie;

2. Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach;

3. Zespół Szkół Łączności w Warszawie.



Wyniki turnieju w Sezonie „0” Predator Games 2023 – League Of Legends:

1. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu;

2. Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ ZDZ w Kielcach;

3. Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie.



Rekrutacja do pierwszej odsłony Predator Games 2023 rozpocznie się już w marcu. Wtedy też, udział będzie mogło wziąć w nich 1024 szkół, a uczniowie zmierzą się w aż 4 tytułach. Turniej zakończy się wielkim finałem live pod koniec maja br., w którym do wygrania będą jeszcze bardziej atrakcyjne nagrody.



Zapisy do rozgrywek w sezonie 1 oraz wszystkie informacje o turnieju dostępne są na stronie https://predatorgames.pl/predator-games-sezon-1.





















Źródło: Info Prasowe / Acer