Predator Games – rekordowy start nowego sezonu

Predator Games to największy w Polsce szkolny turniej esportowy, który otwiera przed uczniami drzwi do profesjonalnej rywalizacji w najpopularniejszych grach. To nie tylko okazja, by reprezentować swoje szkoły i walczyć o zwycięstwo, ale też przestrzeń do rozwijania pasji, współpracy w drużynie i nauki zdrowej rywalizacji w duchu fair play. Tegoroczna edycja wyróżnia się nie tylko rekordową pulą nagród o wartości ponad 800 000 PLN, lecz także nowymi rozwiązaniami organizacyjnymi, które podnoszą rangę i prestiż wydarzenia. Wszystko to sprawia, że młodzi gracze z całej Polski angażują się w projekt z niespotykaną dotąd aktywnością i entuzjazmem.







Skala zainteresowania turniejem rośnie z dnia na dzień – do tej pory Predator Games zgromadziły już ponad 10 000 uczniów z przeszło 1800 szkół w całej Polsce. Młodzi gracze stworzyli ponad 7000 drużyn, które szykują się do rywalizacji o miano najlepszych. Największe emocje budzi Counter-Strike 2, który błyskawicznie wyrósł na najpopularniejszą dyscyplinę tegorocznych rozgrywek. Na zwycięzców Predator Games czekają nagrody, które rozpalają wyobraźnię - od gamingowych laptopów, komputerów i monitorów, po smartwatche i akcesoria. Organizatorzy nie zapomnieli także o nauczycielach, dla których przygotowano laptopy i sprzęt gamingowy, oraz o szkołach, które mogą zdobyć bony technologiczne o wartości 70000 PLN, 35000 PLN i 15000 PLN (na wyposażenie technologiczne). Prestiż wydarzenia potwierdza fakt, że po raz kolejny partnerem turnieju została sieć Media Expert.



Innowacje, które zmieniają oblicze Predator Games

Nowy sezon Predator Games wprowadza innowacje, które jeszcze mocniej angażują uczniów i szkoły w całej Polsce. Rozszerzona pula gier i nowe formaty rozgrywek pozwalają uczestnikom rywalizować na jeszcze wyższym poziomie.

Po raz pierwszy pojawia się także PRE-DOLCE – wirtualna waluta, którą można zdobywać za udział w turnieju i realizację wyzwań, a następnie wymieniać na wyjątkowe nagrody, takie jak elektryczne hulajnogi czy sprzęt gamingowy. Integralną częścią projektu jest także program edukacyjny skierowany do uczniów i nauczycieli, pokazujący, że esport to nie tylko rozrywka, ale również przestrzeń rozwijania kompetencji społecznych, strategicznych i cyfrowych. Dzięki temu Predator Games umacnia swoją pozycję jako unikalne przedsięwzięcie łączące świat edukacji i esportu w skali ogólnopolskiej.



Partnerzy projektu i patroni medialni

W tegorocznej edycji projekt wspierają m.in. Media Expert, Apart z marką smartwatchy AM:PM, Intel oraz Grześki. O szeroki zasięg wydarzenia dbają patroni medialni - Onet, Przegląd Sportowy, Radio ESKA, CD-Action i Respawn. Turniej wspiera także grono najpopularniejszych influencerów i streamerów, wśród których znaleźli się m.in. Jakub „Jacob” Wrotniak, Adrian „Manoyek” Molenda, Piotr „izak” Skowyrski, Damian „Nervarien” Ziaja, Kinga Kujawska i wielu innych twórców związanych ze światem gamingu.



Dołącz do rywalizacji w największym szkolnym turnieju esportowym

Zapisy do Predator Games wciąż trwają, a do turnieju może dołączyć każdy uczeń, który chce sprawdzić swoje umiejętności w jednej z najpopularniejszych gier. To okazja, by reprezentować swoją szkołę, zmierzyć się z rówieśnikami z całej Polski i przeżyć esportowe emocje w wyjątkowej oprawie. Wystarczy zebrać drużynę i dołączyć do rywalizacji, która już teraz przyciągnęła tysiące uczestników. Więcej szczegółów można znaleźć na stornie predatorgames.pl.

















źródło: Info Prasowe - ACER