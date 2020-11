Predator Thronos Air dotarł do Europy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pierwsze sześć egzemplarzy gamingowego fotela Predator Thronos Air trafi niebawem do Europy. Na liście krajów, w których zamówiono futurystyczny fotel znajduje się Polska. Predator Thronos Air nie jest tylko zwykłym fotelem dla graczy. To profesjonalne stanowisko gamingowe, w którym użytkownik może zasiąść w komfortowym wnętrzu zamykanego kokpitu i całkowicie oddać się rozgrywce. Konstrukcja ma modułową konstrukcję i wykonany został z wysokiej jakości stali. Stanowisko obejmuje fotel, pulpit oraz ramię, na którym umieścić można jeden lub kilka monitorów.







Fotel może być regulowany pod wieloma kątami. Wewnątrz kokpitu pozycję siedziska zmienić można o 130 stopni, a na zewnątrz o 180 stopni. Fotel wyposażony został dodatkowo w funkcję masażu, która zapewni graczowi wygodę nawet podczas najdłuższych i najbardziej wyczerpujących rozgrywek.



Ramię Thronosa Air umożliwia montaż nawet trzech monitorów w formacie 16:9 lub jednego 21:9. Ich wysokość można ręcznie regulować przy pomocy ergonomicznego uchwytu. Monitor znajdujący się na środku można dodatkowo wyposażyć w kamerę, która pozwoli na prowadzenie relacji na żywo z prowadzonej właśnie rozgrywki.



Za fotelem znajduje się miejsce przeznaczone na komputer stacjonarny. Acer zadbał również o to, aby w korzystaniu z fotela nie przeszkadzała plątanina kabli. Wszystkie przewody mogą być prowadzone w dyskretny i bezpieczny sposób.



Gracze zainteresowani zakupem fotela Thronos Air mogą także skorzystać z bogatego pakietu opcji dodatkowych. Są wśród nich m.in. stabilizacja siedziska, która zapobiega poruszaniu się fotela podczas gwałtownych ruchów, uchwyty na kubek i słuchawki, kamera czy koncentrator USB.



Cena fotela Predator Thronos Air wynosi od 35 000 PLN.













Źródło: Info Prasowe / ACER