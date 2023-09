Predator X45 - najpotężniejszy 45-calowy monitor Acer’a

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zapowiedziany podczas targów CES 2023 monitor Predator X45 trafił do sprzedaży na polskim rynku. Bez wątpienia jest to sprzęt, na który fani gamingu oczekiwali przez długi czas. Predator X45 jest uważany za jeden z najpotężniejszych monitorów w ofercie Acer i wyznacza nowe standardy. Spektakularny Predator X45 wyposażony został w wyświetlacz OLED i oferuje jakość oraz płynność obrazu, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Ogromny, bo aż 45-calowy Predator X45 o rozdzielczości UWQHD (3440x1440) to zakrzywiony monitor 800R z wąską ramką, który oferuje użytkownikowi szersze pole widzenia i pogłębia w ten sposób efekt immersji.







Technologia na najwyższym poziomie

Panel OLED dostępny w modelu Predator X45 obsługuje standard HDR10 i oferuje szczytową jasność na poziomie 1000 nitów, co przekłada się na doskonały kontrast dla obrazów o większym poziomie szczegółu. Predator X45 charakteryzuje się również bardzo wysoką częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz i czasem reakcji na poziomie 0.01 ms, co w połączeniu z technologią AMD FreeSync Premium przekłada się na niesamowicie płynną rozgrywkę i rewelacyjne wrażenia wizualne. W kwestii portów również nie musimy się martwić, bo do dyspozycji mamy 2x HDMI, DisplayPort, USB typu C z możliwością ładowania urządzeń z mocą 90W, 2x USB 3.2 typu A. Dodatkowo za sferę audio odpowiadają dwa głośniki stereo o mocy 5W każdy.



Dostępność i cena

Predator X45 jest już dostępny w sklepach X-Kom oraz w oficjalnym sklepie Acer w cenie 8499 PLN. To wyjątkowa okazja dla miłośników technologii, którzy oczekują najwyższej jakości i specyfikacji w swoim urządzeniu.

























Źródło: Info Prasowe - ACER