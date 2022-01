Predator gra z WOŚP - licytacja PC oraz pojedynku z Błachowiczem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najmocniejszy komputer gamingowy Predator 9000 z autografem Jana Błachowicza został właśnie wystawiony na aukcji 30. Finału WOŚP. Dodatkowo zwycięzca licytacji rozegra z Mistrzem MMA pojedynek w wybraną wspólnie grę. To najszybsza maszyna kiedykolwiek biorąca udział w aukcjach Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Gamingowy tytan firmy Acer to Predator 9000 wyposażony w ekstremalny procesor Intel Core i9-10980XE Extreme Edition, grafikę GeForce RTX 3090 oraz 128 GB pamięci DDR4. Darczyńcami są firmy: Acer oraz IntelPolska, a Jan Błachowicz włączy się do gry poprzez bezpośredni pojedynek 1:1 ze zwycięzcą licytacji. To licytujący będzie mógł zaproponować grę do przeprowadzenia pojedynku i spróbować pokonać naszego Mistrza.







Historyczna licytacja

Licytacja podczas tegorocznego 30. Finału WOŚP ma szczególne, symboliczne znaczenie dla Janka Błachowicza.

Pierwszy finał WOŚP odbył się w 1993 roku, dokładnie wtedy, gdy Janek, 10-letni wówczas chłopak z Cieszyna, rozpoczął regularne treningi, które z czasem doprowadziły go do zawrotnej kariery w mieszanych sztukach walki MMA oraz tytułu Mistrza Świata największej, globalnej federacji UFC.



Game changer

Predator Orion 9000 wyposażony w ekstremalny procesor Intel Core i9-10980XE Extreme Edition, grafikę GeForce RTX 3090, 128 GB DDR4, chłodzenie cieczą, 3 coolery, mnóstwo zaawansowanych systemów w tym funkcję TURBO rozpędzającą 18- korowy i 36- wątkowy procesor Intela do 4.8 GHz, poradzi sobie z dowolną grą istniejącą w tej chwili na świecie, w dodatku w maksymalnych ustawieniach. Zwycięzca licytacji będzie mógł wybrać dowolną grę i rozegrać pojedynek z Mistrzem MMA. Co możemy powiedzieć o tym pojedynku w tej chwili? Wygra lepszy.



Prawdziwa okazja dla gamerów

Jak podkreślają twórcy aukcji - zwycięzca doświadczy niezapomnianych wrażeń zarówno w trakcie pojedynku z Błachowiczem jak i kolejnych rozgrywkach na Predatorze. To maszyna ekstremalna, stworzona do obalania cywilizacji, podbijania armii i zwyciężania. Dodatkowe błogosławieństwo Mistrza MMA przed bitwą oraz autograf Janka Błachowicza uwieczniony permanentnym pisakiem na obudowie komputera, będą stale przypominały o niezwykłym rodowodzie i historii tej maszyny.



Ta aukcja jest możliwa dzięki trzem partnerom: Janowi Błachowiczowi, firmie Acer właścicielowi marki Predator oraz IntelPolska. Mamy wspólne odpowiedzialności i wspólne moce, trzeba je wykorzystywać dla dobra innych. Kto będzie zwycięzcą tej aukcji? Gamerzy mają to w sobie. Z pewnością podejmą wyzwanie i pojedynek będzie zacięty. Nie możemy się doczekać.



Link do aukcji znajdziecie TUTAJ.



















Źródło: Info Prasowe / Acer