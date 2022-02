Predator włącza Gaming Stream

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W Katowicach ruszyła 10, jubileuszowa edycja rozgrywki Intel Extreme Masters - największej imprezy esportowej w Polsce. Z tej okazji oficjalny partner imprezy, marka gamingowa Predator, zaprasza na wydarzenie towarzyszące online - Gaming Stream - z udziałem gwiazd polskiego Twitcha, zawodnika MMA, Jana Błachowicza, a także z konkursami ze świetnymi nagrodami i ekstra promocjami. Już 22 lutego tj. wtorek, o 18:00, w Gaming Stream wezmą udział popularni influencerzy: Japczan i NieDaRadek, a całość poprowadzi konferansjer Piotr Nawijam Bednarski. Nie przegap, stream Japczana oraz Media Expert będzie można zobaczyć na Twitchu.







Replika Pucharu IEM Katowice 2022, Jan Błachowicz, połączenie LIVE z miejscem, które jest obecnie sercem wydarzeń gamingowych na świecie - studiem IEM Spodek Katowice i sportowa rywalizacja na dwóch potężnych stanowiskach gamingowych Thronos Air. Dodatkowo emocje, konkurs, quiz, nagrody o łącznej wartości 15 tys. złotych oraz gigantyczne, limitowane promocje Media Expert na sprzęt gamingowy Predatora, a wszystko w specjalnym studio, w obiektywach kamer i na oczach tysięcy widzów poprzez Twitcha – tak w skrócie zapowiada się wtorkowy wieczór dla fanów gamingu w Polsce.



Przypomnijmy, że Predator jest oficjalnym, globalnym Partnerem Intel Extreme Masters nieprzerwanie od 2017 roku. Przed czasami COVIDu replika pucharu turnieju IEM przemierzała całą Europę i stanowiła wielką atrakcję dla fanów gamingu publikujących na swoich profilach i kontach tysiące zdjęć w towarzystwie tego trofeum. We wtorek replika pucharu IEM Katowice 2022, pojawi się w studio podczas streamingu.



Pojedynki tytanów na streamie

Będzie się działo. Popularni streamerzy: Japczan oraz NieDaRadek w towarzystwie gościa specjalnego, doświadczonego zawodnika MMA Jana Błachowicza, zasiądą w wygodnych stanowiskach gamingowych Predotora - Thronosach Air i zmierzą się w niezwykłym pojedynku. W co zagrają? Kto wygra? Bądź na streamie i dowiedź się pierwszy. Grę komentować będzie profesjonalista, konferansjer Nawijam - Piotr Bednarski.



Łączymy się ze studiem IEM Katowice 2022

W trakcie streamu odbędzie się także połączenie NA ŻYWO z aktualnym epicentrum rozgrywek gamingowych, czyli ze studiem IEM w Spodku, gdzie rywalizują najlepsi. O atmosferze tych pojedynków, ciekawostkach, zaskoczeniach i kuchni organizacyjnej wydarzenia opowie nam ze strony IEM Adrian Kostrzębski wraz z Maciejem „Morgenem” Żuchowskim.

Nagrody za ponad 15 000 zł i świetna zabawa dla wszystkich

Konkurs It Lies Within z pomysłowym, wirtualnym tatuażem na Instagramie oraz quiz wiedzy o IEM, Predatorze i gamingu przeprowadzony na popularnej platformie Kahoot, to dwie kapitalne zabawy przewidziane, aby zaangażować wszystkich chętnych uczestników streamu. Predator przygotował hojne nagrody w postaci laptopa gamingowego Predator Helios 300 z konfiguracją o wartości 6.5 tys. zł, aż 3 gamingowe monitory oraz sporo akcesoriów, gadżetów i napojów PredatorShot. Rozstrzygnięcie quizu nastąpi jeszcze podczas streamu, natomiast konkurs It Lies Within potrwa aż do 6 marca tego roku.



Mega promocje nie tylko na Gaming Stream!

Co ważne, uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać z naprawdę atrakcyjnych zniżek. W trakcie streamu dostępne będą unikatowe kody rabatowe do mega promocji na stronie Media Expert.



Lista produktów objętych MEGA promocją:

- laptop Triton 300 SE - 2989 PLN

- laptop Helios 300 - 4989 PLN

- komputer PC Orion 3000 - 3499 PLN

- fotel Predator Rift - 499 PLN



Liczba sprzętu w promocji będzie ograniczona więc, aby go zdobyć, trzeba wykazać się prawdziwie gamingowym refleksem. Warto wspomnieć o pozostałych okazjach, jakie przygotował Media Expert na IEM.





















Źródło: Info Prasowe / Acer