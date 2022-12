Predator wchodzi do szkoły - Startuje z turniejem w LoLa i Fortnite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ruszają zapisy do "sezonu 0" międzyszkolnych rozgrywek esportowych organizowanych przez Acer Polska. Każda szkoła podstawowa i średnia może zgłosić reprezentację, która weźmie udział w rozgrywkach League of Legends oraz Fortnite. Rozgrywki odbędą się w dniach 9-13 stycznia 2023. Cel turnieju to nie tylko dobra zabawa, ale również edukacja rodziców, pedagogów i uczniów o korzyściach, wartościach ale i zagrożeniach jakie niesie ze sobą gaming. Predator Games 2023 to projekt, który powstał z myślą o młodych pasjonatach gamingu, którzy chcą poczuć się jak prawdziwi esportowcy. Do udziału w rozgrywkach potrzebują jedynie zapału oraz wsparcia szkoły. Aby zagrać w rozgrywkach uczniowie muszą zostać zgłoszeni przez swojego nauczyciela lub dyrekcję szkoły.







Jak zgłosić szkołę do turnieju Predator Games 2023?

Do stworzenia reprezentacji pedagodzy potrzebują stworzyć dwie drużyny – 6 osób grających w League of Legends oraz 4 osoby do rozgrywek Fortnite. W styczniu uczniowie zmierzą się w rywalizacji o nagrody o łącznej wartości ponad 160 000 złotych. Na najlepsze drużyny w rozgrywkach Fornite i League of Legends czekać będą laptopy, hulajnogi elektryczne oraz słuchawki i klawiatury do grania. Szkoły które zwyciężą w punktacji generalnej otrzymają po 3 pełne zestawy komputerowe Predator (PC, monitor oraz myszka i klawiatura). Zmagania graczy odbędą się w dniach od 9 do 13 stycznia.



Zapisy do rozgrywek otwarte są już na stronie www.predatorgames.pl. Liczba miejsc jest limitowana – w rozgrywkach może zagrać 128 szkół, a o ich przyjęciu stanowić będzie kolejność przesłania pełnego zgłoszenia. Zapisy otwarte będą do 1 stycznia 2023. Reprezentacje szkół, które zakwalifikują się do udziału otrzymają gwarantowane pakiety powitalne - gamingowe plecaki Predator.



To dopiero początek międzyszkolnych rozgrywek!

Zbliżający się "sezon 0" to dopiero pierwsza odsłona Predator Games. Już w lutym rozpocznie się sezon 1, podczas którego uczniowie zmierzą się w aż 4 tytułach, a rozgrywki zakończy się wielkim finałem live. Ponadto, udział będzie mogło wziąć ponad 1000 szkół, które zagrają o jeszcze bardziej atrakcyjne nagrody. Rozgrywki wspierają partnerzy - Intel, Google, Media Expert i patroni - Minister Edukacji i Nauki, GovTech Polska, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych i SPIDOR.



Zapraszamy już teraz do zapisów i walkę o nagrody o wartości ponad 160 000 złotych!













