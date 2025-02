Premiera - LG UltraGear 27GX790A-B – OLED i odświeżaniem 480 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LG prezentuje nowy monitor gamingowy UltraGear 27GX790A-B, który łączy najnowocześniejsze technologie obrazu z ekstremalnie niskimi opóźnieniami. Dzięki ekranowi OLED, częstotliwości odświeżania 480 Hz i czasowi reakcji 0,03 ms monitor zapewnia bezkompromisową jakość obrazu oraz precyzję kluczową w dynamicznych grach. Przedsprzedaż monitora trwa do 23 lutego. Decydując się na zakup w tym okresie cena zostanie obniżona o 15%. Przedsprzedaż monitora LG UltraGear 27GX790A-B trwa do 23 lutego do godz. 23:59. Dodatkowo oprócz specjalnej zniżki w wysokości 15%, która naliczy się automatycznie po dodaniu do koszyka zakupowego, monitor objęty jest dwuletnią ochroną ekranu OLED. Obejmuje ona naprawę lub wymianę monitora w przypadku wystąpienia wad produktu, w tym tych polegających na utrwaleniu wyświetlanego obrazu, powstałego w wyniku długotrwałej emisji treści o charakterze statycznym.







Ekran OLED – perfekcyjna jakość obrazu

Matryca OLED zapewnia kontrast na poziomie 1.5M:1 i pokrycie 98.5% palety DCI-P3, co przekłada się na głęboką czerń i nasycone kolory. Dzięki temu obrazy są realistyczne, a detale w ciemnych i jasnych obszarach lepiej widoczne. Dla graczy oznacza to większą immersję, niezależnie od gatunku gry – w przygodowych produkcjach można cieszyć się bogatym, pełnym detali obrazem, a w strzelankach łatwiej dostrzec przeciwnika ukrywającego się w cieniu.



Częstotliwość odświeżania 480 Hz – maksymalna płynność

Monitor oferuje wysoką częstotliwość odświeżania ekranu, co przekłada się na płynniejszą animację i wyraźniejsze detale ruchu. Jest to kluczowe w grach FPS, battle royale oraz MOBA, gdzie liczy się szybka reakcja i precyzyjne śledzenie celów. Dzięki tej technologii gracze mogą reagować szybciej, co zapewnia przewagę w dynamicznych starciach i pozwala unikać błędów wynikających z rozmycia obrazu.



Czas reakcji 0.03 ms – błyskawiczna responsywność

Ultraszybki czas reakcji 0.03 ms sprawia, że do minimum ograniczony jest efekt smużenia i opóźnienia. Dla graczy oznacza to, że każda akcja na ekranie jest odzwierciedlana w czasie rzeczywistym. Szczególnie docenią to miłośnicy dynamicznych gier akcji i e-sportu, gdzie liczy się precyzja każdego ruchu – niezależnie od tego, czy chodzi o celny strzał, czy dokładne manewry w wyścigach.



Zgodność z NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium Pro – płynna rozgrywka bez zakłóceń

​Technologie NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium Pro eliminują problem rozrywania obrazu (tearingu) oraz zacinania klatek (stutteringu). Monitor dynamicznie dopasowuje częstotliwość odświeżania do liczby generowanych klatek na sekundę, co zapewnia płynny obraz bez artefaktów. Dla graczy oznacza to harmonijną rozgrywkę, szczególnie w tytułach o zmiennej liczbie klatek na sekundę czy RPG-ach z otwartym światem.



Nowoczesne złącza: DisplayPort 2.1 i HDMI 2.1 – pełne wsparcie dla nowych technologii

Monitor wyposażono w złącza DisplayPort 2.1 i HDMI 2.1, które umożliwiają przesyłanie obrazu w ultrawysokiej rozdzielczości przy częstotliwości odświeżania 480 Hz. Dzięki temu użytkownicy kart graficznych NVIDIA i AMD mogą w pełni wykorzystać potencjał swojego sprzętu. To gwarancja najwyższej jakości obrazu i kompatybilności z przyszłymi generacjami urządzeń gamingowych.



Ergonomiczna konstrukcja – komfortowe użytkowanie

Monitor oferuje regulację wysokości, kąta nachylenia, obrotu oraz funkcję pivot, co pozwala dostosować jego ustawienie do indywidualnych preferencji. To szczególnie istotne dla graczy spędzających długie godziny przed ekranem – ergonomiczne dopasowanie monitora zmniejsza zmęczenie i poprawia komfort rozgrywki. Z tyłu monitora znajduje się podświetlenie RGB, które można dostosować do własnych preferencji. Oprócz funkcji estetycznych, może ono również wpływać na immersję, dostosowując kolorystykę do akcji na ekranie. Dodatkowo podświetlenie poprawia komfort oczu w ciemnym otoczeniu, eliminując nagłe kontrasty między jasnym ekranem a ciemnym pomieszczeniem.

















źródło: Info Prasowe - LG