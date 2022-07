Premiera F1 22 od EA SPORTS, już dziś...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Codemasters razem z Electronic Arts ogłaszają premierę F1 22, oficjalną grę Mistrzostw Świata Formuły 1 FIA. Gra debiutuje na platformach PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One oraz na PC przez Origin i Steam. Tegoroczna odsłona wprowadza nowe, rewolucyjne bolidy zaprojektowane z myślą o bardziej ekscytujących i wypełnionych rywalizacją wyścigach, znaczące zmiany w przepisach, również z uwzględnieniem sprintów F1, nowym grand prix Miami i aktualizacje torów w Hiszpanii, Australii i Abu Dhabi. F1 22 wprowadza technologiczne innowacje, które lepiej odzwierciedlają zmiany w prawdziwym życiu, w tym przebudowaną fizykę i mechanikę jazdy oraz modele opon.







Gra wprowadza system Adaptive AI, który pozwala przeciwnikom sterowanym przez komputer dostosować swoją prędkość i poziom rywalizacji do gracza, tak aby nowi kierowcy mogli uczestniczyć w walce na każdym etapie rozgrywki. Swój debiut ma również technologia VR na PC, która oferuje najbardziej immersyjne doświadczenie na torze F1 do tej pory. Gracze mogą zasiąść w kokpicie bolidu w trybie dla jednego gracza lub ze znajomymi w rozgrywce wieloosobowej.



Gra zwiększy autentyczność dnia wyścigowego wprowadzając zróżnicowane opcje dla pit stopów, okrążenia formujące i momenty z samochodami bezpieczeństwa. F1 22 to też znaczące zmiany w w warstwie audio – rozbudowana komunikacja z zespołami, dynamiczna muzyka i, po raz pierwszy w historii, licencjonowana ścieżka dźwiękowa z udziałem światowej czołówki artystów muzyki elektronicznej i dance.



Gra wprowadza też F1 Life, nową, w pełni personalizowaną przestrzeń, która daje graczom wgląd w życie kierowcy F1 poza torem. Funkcjonuje również jako lobby w trybie wieloosobowym i pozwala graczom prezentować kolekcję supersamochodów, ubrań, akcesoriów i trofeów uzyskanych przez wykonywanie wyzwań w grze, zwiększanie poziomu przepustki Podium Pass, oraz ze sklepu w grze. Osiem supersamochodów wprowadza nowe wzywania, jak drifting czy pojedynki. Można ja też prowadzić na torze w trybie Pirelli Hot Lap, odzwierciedlającym jeden z elementów weekendu wyścigowego.



Poza ekscytującymi innowacjami w grze, F1 22 rozbudowuje opcje dla graczy z powracającym trybem My Team, z trzema możliwymi punktami startu, 10-letnią karierą z funkcjonalnością dla dwóch graczy oraz trybem wieloosobowy, z możliwością podziału ekranu offline.

















Źródło: Info Prasowe / EA