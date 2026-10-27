Premiera HATOR Pulsar 4 – sensor PAW3315 i do 110 godzin pracy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HATOR rozszerza ofertę lekkich myszy bezprzewodowych o model Pulsar 4. Nowa konstrukcja waży 59 g i łączy sensor PixArt PAW3315 z optycznymi przełącznikami opracowanymi we współpracy z TTC. Do tego dochodzą trzy sposoby łączności oraz akumulator, który według producenta pozwala na maksymalnie 110 godzin pracy. Za śledzenie ruchu w Pulsar 4 odpowiada sensor PixArt PAW3315, obsługujący rozdzielczość do 16 000 DPI, przyspieszenie do 35 G i częstotliwość odpytywania do 1000 Hz. Układ wspiera również funkcję Motion Sync, która ma poprawiać dokładność śledzenia i zapewniać bardziej spójny ruch kursora. HATOR zwraca też uwagę na niski pobór energii sensora, co ma pomóc wydłużyć czas pracy bez częstego sięgania po kabel.







Optyczne przełączniki opracowane z TTC

W głównych przyciskach zastosowano optyczne przełączniki opracowane we współpracy z TTC, o deklarowanej żywotności do 100 milionów kliknięć. Zamontowano je od góry, aby ograniczyć ruch przycisku przed i po aktywacji, co ma przełożyć się na krótszy i bardziej bezpośredni skok. Producent deklaruje również około 0 ms opóźnienia mechanizmu, który zapobiega wielokrotnemu zarejestrowaniu pojedynczego kliknięcia.



Bez kabla nawet do 110 godzin

Pulsar 4 może pracować bezprzewodowo przez 2.4 GHz lub Bluetooth 5.1, ale w razie potrzeby można też podłączyć ją przez USB. Rozładowany akumulator nie oznacza więc przerwy w korzystaniu z myszy, bo po podłączeniu przewodu sprzęt nadal działa i jednocześnie się ładuje. Ogniwo ma pojemność 500 mAh i według producenta wystarcza na maksymalnie 110 godzin pracy. Pełne ładowanie ma z kolei zajmować do 1.5 godziny.



59 gramów i dwa warianty kolorystyczne

Pulsar 4 waży 59 gramów, więc wpisuje się w segment lekkich myszy gamingowych. Obudowa ma matowe wykończenie, które ogranicza widoczność odcisków palców, a teksturowane boki mają zapewniać pewniejszy chwyt. Na spodzie znalazły się ślizgacze wykonane w 100% z PTFE, a dodatkowy komplet producent dołącza do zestawu. Całość uzupełnia podświetlenie RGB na rolce i w tylnej części obudowy. Mysz będzie dostępna w dwóch kolorach: czarnym i białym.



Konfiguracja bez instalowania aplikacji

Ciekawie rozwiązano też kwestię konfiguracji. Zamiast instalowania kolejnego programu można skorzystać z HATOR WEB SyncHUB, który działa bezpośrednio w przeglądarce pod adresem hator.io. Z jego poziomu gracz może zmieniać ustawienia myszy, tworzyć makra i sterować podświetleniem RGB, a cała konfiguracja zapisuje się bezpośrednio w pamięci Pulsar 4. WEB SyncHUB współpracuje z Windows, macOS, Linuksem i ChromeOS. Według HATOR-a korzystanie z niego nie wymaga zakładania konta, nie ma też telemetrii ani narzędzi analitycznych. Producent deklaruje ponadto, że dane użytkownika pozostają na jego urządzeniu, a serwery wykorzystywane przez usługę znajdują się w Unii Europejskiej.



Cena i dostępność

HATOR Pulsar 4 wyceniono na 179 PLN. Mysz jest już dostępna w sprzedaży zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych, a producent obejmuje ją 2-letnią gwarancją.































źródło: Info Prasowe - HATOR