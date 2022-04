Premiera POCO F4 GT - Nowy poziom wydajności

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

POCO ogłosiło dziś globalną premierę swojego najnowszego flagowego smartfonu POCO F4 GT. Nowy flagowiec ma imponującą wydajność. To dzięki flagowemu procesorowi Snapdragon 8 Gen 1, wyprodukowanemu w technologii 4 nm, wspieranemu przez zaawansowaną technologię chłodzenia LiquidCool 3.0. Smartfon ma płaski wyświetlacz AMOLED FHD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz, oraz superszybkie ładowanie HyperCharge o mocy 120 W. Dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi Snapdragon 8 Gen 1, pracującego z częstotliwością do 3,0 GHz, POCO F4 GT podbije serca młodych entuzjastów technologii, zwłaszcza zapalonych graczy. Ten potężny chipset zwiększa wydajność w systemie Android o 20%, a w przetwarzaniu grafiki nawet o 50%. POCO F4 GT korzysta z modułów RAM LPDDR5 o przepustowości do 6400Mbps, oraz z pamięci ROM UFS 3.1, co skraca czas ładowania aplikacji.







Prawdziwym testem dla smartfona do gier jest zarządzanie ciepłem. Z tego powodu POCO F4 GT został wyposażony w najnowszą technologię chłodzenia LiquidCool 3.0. Podwójny zestaw komór parowych VC o powierzchni 4.860 mm² pozwala ograniczyć nagrzewanie urządzenia, co ważne podczas intensywnych sesji gier.



Po raz pierwszy w smartfonie marki POCO zastosowano ultra-szybkie ładowanie HyperCharge o mocy 120 W oraz wydajną baterią o pojemności 4700 mAh, co pozwala w pełni naładować urządzenie od 0 do 100% w zaledwie 17 minut, a podczas jednoczesnego grania w 27 minut.



Nowy POCO F4 GT oferuje nie tylko szybki czas ładowania, ale także zapewnia optymalną żywotność baterii dzięki funkcji AdaptiveCharge. Zapobiega ona przeładowaniu akumulatora w krytycznym zakresie od 80% do 100% podczas pozostawienia smartfonu podłączonego do ładowania na całą noc.



Magnetyczne, automatycznie wysuwające się z obudowy przyciski działają podobnie do używanych w gamepadach klawiszy – spustów i ułatwiają sterowanie w grach. Są w stanie wytrzymać nawet 1.5 miliona naciśnięć i zostały przetestowane w ponad 100 popularnych grach mobilnych [4]. Wszystko dla zapewnienia szybkości reakcji i trwałości. Aby oferować jeszcze lepsze wrażenia w trakcie rozgrywki, smartfon wykorzystuje haptyczny silnik liniowy CyberEngine o szerokim zakresie wibracji. Dodatkowo, wysuwane przyciski - spusty mogą być również używane jako klawisze do szybkiego uruchamiania aparatu, nagrywania ekranu lub włączenia latarki.



Zastosowany w POCO F4 GT wyświetlacz AMOLED FHD+ o przekątnej 6.67 cala, rozdzielczości 2400px × 1080px i proporcjach obrazu 20:9, korzysta z 10-bitowej palety barw TrueColor. W połączeniu z częstotliwością próbkowania dotyku 480 Hz i częstotliwością odświeżania 120 Hz zapewnia płynne działanie, a także wierne odwzorowanie kolorów przy słabym oświetleniu, zaś dzięki zastosowaniu wysokiej częstotliwości przyciemniania PWM, chroni też oczy użytkowników. Wyświetlacz POCO F4 GT pobił aż 15 rekordów wydajności w testach Display Mate i uzyskał ocenę A+.



Użytkownicy POCO F4 GT mogą skorzystać z usługi posprzedażowej premium, która oferuje jednorazową, bezpłatną naprawę lub wymianę ekranu w ciągu pierwszych 6 miesięcy (180 dni) od daty zakupu. Co więcej, nabywcy tego smartfonu mogą korzystać z usługi YouTube Premium bezpłatnie przez dwa miesiące. Oznacza to dwa miesiące oglądania bez reklam w trybie offline oraz nieprzerwany dostęp do materiałów wideo i muzyki na całej platformie YouTube.



POCO F4 GT będzie dostępny w trzech kolorach: Stealth Black, Knight Silver i Cyber Yellow. Będzie również dostępny w dwóch wariantach pamięci: 8 GB + 128 GB oraz 12 GB + 256 GB.

• 8 GB + 128 GB, sugerowana cena detaliczna: 2999 PLN

• 12 GB + 256 GB, sugerowana cena detaliczna: 3499 PLN.



Od 10 maja POCO F4 GT będzie można kupić przez 48 godzin w wyjątkowej ofercie na start, w cenie obniżonej o 350 PLN. Promocja potrwa 2 dni lub do wyczerpania zapasów.

• 8 GB + 128 GB, cena w promocji na start: 2649 PLN,

• 12 GB + 256 GB, cena w promocji na start: 3149 PLN.



POCO F4 GT dostępny będzie w punktach Xiaomi Store (także e-sklepach mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl) oraz sieciach jak Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish, x-kom i na Allegro. Ceny i dostępność mogą się różnić w zależności od kanałów sprzedaży.































Źródło: Info Prasowe / POCO