Premiera Redmi 12 w siódmą rocznicę Xiaomi w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi wprowadza do Polski model Redmi 12, wyposażony w najwyższej jakości funkcje zaprojektowane dla każdego, kto szuka smartfonu doskonale nadającego się do rozrywki, z płynnie działającym systemem operacyjnym, a do tego w rozsądnej cenie. Nowy smartfon wchodzi do sprzedaży tuż przed 7. rocznicą Xiaomi w Polsce – z tej okazji fani marki mogą spodziewać się atrakcyjnych promocji zarówno w sklepach internetowych, jak i w salonach stacjonarnych Xiaomi. Redmi 12 ma zaledwie 8.17 mm grubości i tył obudowy wykonany ze szkła. Umieszczone na nim trzy obiektywy aparatów fotograficznych dopełniają stylowy i elegancki wygląd telefonu. Kształt obudowy zapewnia użytkownikom wygodny chwyt w dłoni.







Dzięki zgodności z normą IP53, Redmi 12 jest odporny na kurz i zachlapanie. Aby jeszcze bardziej zwiększyć wygodę użytkowania, smartfon wyposażony został w gniazdo słuchawkowe mini-jack 3.5 mm oraz opcję szybkiego ładowania przez USB‑C z mocą 18 W. Smartfon jest dostępny w atrakcyjnych kolorach obudowy: Midnight Black i Sky Blue. Redmi 12 ma 6.79-calowy ekran FHD+ DotDisplay o rozdzielczości 2460 x 1080 punktów, z odświeżaniem do 90 Hz. To jak dotąd największy ekran w serii Redmi. Umożliwia on wygodne i komfortowe przeglądanie ulubionych treści. Lepiej się na nim czyta, ogląda filmy, gra i nie tylko. Telefon ma certyfikat SGS Low Blue Light, a specjalny tryb czytania Reading Mode 3.0 umożliwia dłuższe korzystanie z ekranu, bez obciążania oczu.



System trzech tylnych fotoaparatów Redmi 12 obejmuje główny obiektyw z matrycą 50 MP, która rejestruje szczegóły z wysoką precyzją. Uzupełnieniem są szerokokątny aparat 8 MP i aparat makro 2 MP. Przedni aparat do selfie ma matrycę 8 MP. Redmi 12 oferuje siedem popularnych filtrów FilmCamera, które umożliwiają uchwycenie wyjątkowych i klimatycznych fotografii, dzięki nałożeniu efektu różnych klisz fotograficznych – co więcej, wyniki działania tej funkcji można oglądać na żywo, zanim zrobimy zdjęcie.



Redmi 12 jest napędzany przez procesor MediaTek Helio G88 taktowany do 2.0 GHz. Pamięć smartfonu można rozszerzyć przy użyciu karty microSD do 1 TB – tym sposobem ulubione zdjęcia i filmy możemy mieć zawsze pod ręką. Bateria o pojemności 5000 mAh to nawet 23 dni czuwania, 133 godziny odtwarzania muzyki, 26 godzin czytania lub 16 godzin oglądania filmów.



Redmi 12 jest wyposażony w praktyczny boczny czujnik linii papilarnych, zapewniający szybki i łatwy dostęp oraz bezpieczeństwo danych. Nie zabrakło innych, przydatnych funkcji takich jak np. dioda podczerwieni. Dzięki niej smartfon może być używany też jako pilot do sterowania innymi urządzeniami w domu, np. telewizorem. Na uwagę zasługuje mocny głośnik, który świetnie sprawdzi się nie tylko podczas rozmów, ale również podczas odtwarzania muzyki.



Dostępność i cena

Redmi 12 dostępny będzie w Polsce z pamięcią 4 GB + 128 GB w cenie 799 PLN. To nie wszystko. Dla Klientów przygotowano specjalną ofertę na start. Tylko do 25 czerwca do 23:59, smartfon dostępny będzie o 200 złotych taniej. Oznacza to, że Redmi 12 4+128GB zakupić będzie można za 599 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Xiaomi