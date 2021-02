Premiera Xiaomi Mi 11 - przedsprzedaż z atrakcyjnymi prezentami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

25 lutego ruszyła przedsprzedaż najnowszego smartfonu Xiaomi, a wraz z nią bardzo atrakcyjna promocja. Do zamówionych smartfonów można wybrać atrakcyjny darmowy prezent – autonomiczny odkurzacz Mi Robot Vacuum Mop Pro, oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier Pro H, elektryczną hulajnogę Mi Electric Scooter Essential lub voucher o wartości 1000 złotych. Xiaomi Mi 11 to jeden z najszybszych i najlepiej wyposażonych smartfonów na rynku. Mi 11 używa najnowszego procesora Snapdragon 888 5G i zestawu aparatów fotograficznych pozwalającego na kręcenie materiałów wideo w wysokiej jakości.







Xiaomi Mi 11 będzie dostępny w salonach Mi Store i na stronach (www.mi-home.pl, www.mi-store.pl i www.mimarkt.pl), w sieciach sprzedaży detalicznej (Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, X-kom) oraz u operatorów telekomunikacyjnych (Orange, Play, Plus, T-Mobile). Smartfon jest dostępny w dwóch wersjach, różniących się od siebie ilością wbudowanej pamięci (128 i 256 GB). Ceny wynoszą, odpowiednio:

- Mi 11 8 GB RAM i 128 GB – 3499 PLN

- Mi 11 8 GB RAM i 256 GB – 3699 PLN



Promocje nowej generacji

Dla kupujących Mi 11 w przedsprzedaży, która ruszyła już 25 lutego o godzinie 19:00, Xiaomi przygotowało sporą niespodziankę. Do każdego smartfonu można w prezencie dostać jeden z wybranych dodatków wartych nawet 1299 PLN:

- autonomiczny odkurzacz Mi Robot Vacuum Mop Pro,

- oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier Pro H,

- elektryczną hulajnogę Mi Electric Scooter Essential,

- voucher o wartości 1000 złotych do wykorzystania na zakupy w Xiaomi.



Darmowe urządzenia i voucher to nie koniec atrakcji dla użytkowników Xiaomi. Mi 11 jest sprzedawany z dodatkową gwarancją na wyświetlacz. Jeśli w ciągu roku od kupna smartfonu stłucze nam się ekran, będzie można go raz wymienić za darmo.





















Źródło: Info Prasowe / Xiaomi