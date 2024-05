Premiera powerbanków Hama PD 10 i 20

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HAMA wprowadziła do sprzedaży power pack PD 10 o pojemności 10000 mAh i PD 20 o pojemności 20000 mAh. Oba dysponują technologiami Power Delivery i Qualcomm Quick Charge 3.0, dwoma portami USB-C i USB-A oraz ekranem LED, wskazującym stan naładowania urządzenia. Model PD 10 (10000 mAh pojemności litowo-polimerowego akumulatora) ma następujące wymiary: szerokość 7 cm, wysokość 1.6 cm, głębokość 1.8 cm przy wadze 215 g. Z kolei wymiary wersji PD 20 (pojemność wynosi tu 20000 mAh) wyglądają tak: szerokość 7.45 cm, wysokość 15.05 cm, głębokość 2.25 cm i 375 g wagi. Stylistycznie stawiają na minimalizm, czarny elegancki kolor ze wzorem w delikatną siateczkę po jednej stronie.







Każdy z nowych banków energii ma wbudowane dwa obustronne gniazda USB-C i starszego rodzaju USB-A. Oznacza to możliwość zasilania energią nawet trzech urządzeń jednocześnie. Co istotne, obsługują zaawansowane technologie Power Delivery (PD) i Qualcomm Quick Charge 3.0 (QC 3.0). Power Delivery umożliwia naładowanie sprzętu nawet do pięciokrotnie szybciej. Zasada działania polega na tym, że inteligentny zestaw chipów automatycznie rozpoznaje ładowane urządzenie i dobiera odpowiednie napięcie prądu, gwarantuje też wyjątkowe szybkie zasilanie energią. Natomiast Qualcomm Quick Charge 3.0 to nawet czterokrotnie szybsze ładowanie (Ultra Fast Charge) w porównaniu do konwencjonalnych sposobów. Jedno naładowanie wystarcza, aby korzystać z przeciętnego smartfona przez dodatkowe 85 godzin. Sam bank energii jest w pełni naładowany w 6.5 godziny. Nie mogło tu też zabraknąć numerycznego wyświetlacza LED, wskazującego procentowy poziom naładowania power packa.



Obydwa powerbanki dzięki certyfikowanym ogniwom oferują też oczywiście ochronę przed przeładowaniem, przegrzaniem i zwarciem podłączonego smartfona, tabletu, słuchawek mobilnych, kontrolera do gier lub jakiegokolwiek innego urządzenia. Kabel USB-C rzecz jasna znajduje się w zestawie. Podkreślmy, że obie te nowości są oferowane w pełni wolnym od plastiku opakowaniu, podkreślając zaangażowanie producenta w zrównoważony rozwój. Materiały papierowego opakowaniowe posiadają certyfikat Forest Stewardship Council (FSC) i pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, co uwypukla walory ekologiczne.



Katalogowa cena power packa Hama PD 10 wynosi 99.90 PLN, zaś modelu Hama PD 20 to 134.90 PLN.





























źródło: Info Prasowe - HAMA