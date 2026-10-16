Premiera przewodowych słuchawek dousznych Fresh ’n Rebel Flow 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Słuchawki przewodowe wracają do łask, co nawet ogłosiła niedawno prestiżowa gazeta „The Wall Street Journal”, mając na myśli szczególnie pokolenie Z, czyli osoby urodzone w latach 1995-2010. Holenderski producent Fresh ’n Rebel jest tego świadomy, łącząc tę samą prostotę i styl w modelu Flow 2 – swoich nowych, kolorowych przewodowych słuchawkach dousznych. Mogą się pochwalić wbudowanym gniazdem USB-C, w efekcie czego nie musimy mozolnie parować ich przez Bluetooth z telefonem, tabletem czy komputerem (co potrafi być problematyczne) ani zwracać uwagę na stan baterii. Po prostu podłączamy je do urządzenia docelowego i migiem zanurzamy się w ulubionych melodiach.







Z myślą o codziennym użytku

Od ulubionej playlisty w pociągu, przez program radiowy, słuchowisko czy podcast przy biurku aż po film w domu – jest coś przyjemnie prostego w tradycyjnym słuchaniu przez kabel. Słuchawki są gotowe od razu wtedy kiedy my i nie dotyczy nas problem często występujących przy połączeniu Bluetooth zakłóceń sygnału czy rozczarowującego kodowania jakości dźwięku. Ale tego typu „pchełki” mogą też być częścią stylizacji.



W przypadku słuchawek dousznych zawsze liczyło się to, czego słuchamy, ale ostatnio równie ważne stało się to, jak je nosimy. Model Flow 2 dodaje wyglądowi koloru dzięki charakterystycznym dla marki Fresh ’n Rebel barwom i wzornictwu, inspirowanemu stylem życia. A skoro filozofia DIY (Do It Yourself / Zrób to sam) jest coraz bardziej na czasie, czemu nie dorzucić im czegoś ekstra? Wystarczy dodać koraliki, zawieszki albo inne własne akcenty i stworzyć wizerunek w 100 proc. we własnym indywidualnym stylu. Możemy wybrać wersję z wkładkami dousznymi albo bez – w zależności od tego, jak lubimy nosić swoje słuchawki. Wersja z końcówkami dousznymi oferuje cztery rozmiary – XS, S, M i L – co zapewnia wygodne dopasowanie do małżowiny usznej oraz bardziej szczelne, wciągające brzmienia.



Stworzone do ruchu

W uszach, kieszeni spodni czy na dnie torby – przewodowe słuchawki douszne na co dzień zwykle muszą przechodzić sporo „turbulencji”. Dlatego Flow 2 mają wzmocnione obudowę i złącze, żeby nadążały za codziennym, niekiedy intensywnym tempem. Umieszczony na kablu poręczny pilot pozwala sterować muzyką i połączeniami bez sięgania po smartfon, a wbudowane w przewód mikrofony umożliwiają odbieranie rozmów.



Niech miasto gra dalej

Trendy naprzemiennie przychodzą i odchodzą, ale prostota nigdy tak naprawdę nie wychodzi z mody. Douszne słuchawki przewodowe Flow 2 są już dostępne na stronie freshnrebel.com/pl i u wybranych sprzedawców w całej Europie, w katalogowej cenie 74.99 PLN w sześciu fantazyjnych kolorach: Berry Red, Dried Green, Dreamy Lilac, Ice Grey, Storm Grey i True Blue.



























źródło: Info Prasowe - Fresh n Rebel