Premiera robota koszącego Ecovacs GOAT O1200 RTK

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ecovacs GOAT O1200 RTK, to przełomowe urządzenie, które łączy moc, precyzję i inteligencję. Wyposażony w zaawansowaną technologię RTK (Real-Time Kinematic), robot gwarantuje niezwykle dokładne mapowanie terenu, eliminując konieczność używania przewodów granicznych. To rozwiązanie szczególnie przydatne w ogrodach o nieregularnych kształtach, z wieloma przeszkodami i gęstą roślinnością. Smukła konstrukcja (65 x 43.2 x 42 cm) i system wykrywania krawędzi sprawiają, że GOAT O1200 RTK z łatwością przemieszcza się po wąskich ścieżkach o szerokości zaledwie 70 cm, czyli aż o 30 proc. skuteczniej niż tradycyjne roboty koszące.







Skutecznie i wygodnie

Regulowana elektrycznie wysokość cięcia (od 3 do 9 cm) w modelu GOAT O1200 RTK umożliwia dopasowanie do różnych gatunków traw, dzięki czemu trawnik zawsze wygląda perfekcyjnie. Robot jest w stanie skosić aż 400 mkw. trawnika w ciągu godziny pracy. W dodatku pracuje on niezwykle cicho (głośność na poziomie maksymalnie 59 dB, niewiele więcej niż przeciętna lodówka), nie przeszkadzając w tym czasie domownikom.



Inteligentna nawigacja i sterowanie mobilne

Robot Ecovacs kosi trawnik w sposób przemyślany i inteligentny. Urządzenie samodzielnie planuje optymalne trasy, unikając przeszkód i sprawnie poruszając się nawet po skomplikowanych powierzchniach. Potrafi pokonać przeszkodę w ogrodzie o maksymalnej wysokości 3 cm. Poradzi sobie też z pochyłym terenem do 45 stopni. Dzięki technologii RTK, LELS i systemowi LiDAR robot korzysta z 45 satelitów, co zapewnia aż o 130 proc. lepszą stabilność połączenia w porównaniu do standardowych rozwiązań. I to nawet w zacienionych zakątkach ogrodu. Wbudowane algorytmy planują trasę koszenia tak, by nie pominąć żadnego miejsca i zoptymalizować czas pracy. Sygnały satelitarne globalnego pozycjonowania są wykorzystywane do dokładnego zlokalizowania robota i ciągłego monitorowania pozycji w celu utworzenia mapy. Podczas koszenia urządzenie inteligentnie planuje ścieżkę i kosi w oparciu o informacje o położeniu odebrane przez moduł RTK. Dokładność wynosi około 2-3cm. Dzięki rozszerzonym pasmom RTK, GOAT może odbierać sygnał z maksymalnie 40 satelitów jednocześnie i zapewnia o 30 proc. lepszą ochronę przed zakłóceniami. Solidny LiDAR (3D-ToF) i kamera typu rybie oko pomagają robotowi znaleźć odległość i utrzymać stabilną nawigację, gdy sygnały satelitarne są zasłonięte przez gigantyczne cienie drzew lub dachy, aby zapewnić płynną, ciągłą pracę.



Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu granic za pomocą ECOVACS SmartEdge, nowy GOAT jest w stanie wykryć różne rodzaje granic i zarejestrować je jako krawędź mapy. Nie jest wymagane ustalanie fizycznych granic ani zdalne mapowanie. W dodatku różne strategie zostaną automatycznie zastosowane w zależności od rodzaju granicy, aby zapewnić maksymalne pokrycie na krawędzi. Możliwe jest również ręczne zdalne mapowanie i przełączanie w czasie rzeczywistym między automatycznym i ręcznym zdalnym mapowaniem. Możemy zarządzać jego pracą z poziomu aplikacji mobilnej na telefonie poprzez technologie Bluetooth, ustawiając harmonogramy koszenia, obszary do pielęgnacji, a nawet sprawdzając stan techniczny urządzenia w czasie rzeczywistym.



Robot przycina trawnik równomiernie dzięki pływającej tarczy z ostrzami, które można regulować w zakresie 30–80 mm. Szerokość koszenia 220 mm oznacza szybkość i wydajność, a akumulator litowo-jonowy 20 V / 4 Ah zapewnia nawet 75 min. nieprzerwanej pracy. To wystarczająco, by ogarnąć do 1200 mkw. terenu. Po wszystkim robot sam wraca do stacji i ładuje się do pełna w zaledwie 140 min.



Odpowiednie zabezpieczenia

Bezpieczeństwo małych zwierząt w ogrodzie jest oczywiście niezmiennie dla producenta priorytetem. Prezentowana automatyczna kosiarka dzięki technologii AIVI 3D i czujnikom 3D ToF LiDAR rozpoznaje ponad 200 typów przeszkód, omijając je z gracją. Jeże, krety i inne stworzenia mogą spać spokojnie. Pamiętajmy też, że w jednym ogrodzie można zarządzać wieloma obszarami. Możliwe jest dodawanie, usuwanie, łączenie lub dzielenie obszarów oraz ustawianie stref i ścieżek w mapie. Użytkownik może zaplanować zadania koszenia na cały tydzień, aby utrzymać trawnik w optymalnym stanie.



Co z pracą podczas deszczu czy wysokiej wilgotności powietrza? Spokojna głowa, klasa szczelności IPX6 oznacza, że robot jest odporny na wodę i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Warto zaznaczyć, że GOAT O1200 RTK instaluje się bezprzewodowo w około 15 min. Dzięki zaawansowanemu mapowaniu terenu samodzielnie analizuje przestrzeń i zaczyna pracę. Gdy skończy, sam wraca do stacji ładującej. Zero obowiązków, maksimum wygody. W opakowaniu razem z automatyczną kosiarką znajdziemy stację ładująca, zasilacz, klucz imbusowy, kołki (w tym 8 do montażu stacji), zapasowe ostrza i dokumentację.



Robot koszący Ecovacs GOAT O1200 RTK znajduje się już w sprzedaży w katalogowej cenie 5499 PLN.





Dostępne na polskim rynku są też dwa nowe modele, nieco różniące się zestawem funkcjonalności: GOAT O800 RTK w cenie 4199 PLN i GOAT O500 Panorama EU w cenie 3799 PLN. Ten ostatni model dysponuje rozwiązaniem Visual Localization System, łączącym kamerę panoramiczną 360°, kamerę typu rybie oko i 3D-ToF Solid LiDA. Robot może precyzyjnie lokalizować i nawigować po małych i średnich ogrodach, bez pomocy satelitów GNSS. Co więcej, funkcja Panoramic Vision wykorzystuje wszystkie obiekty w ogrodzie jako punkt odniesienia do nawigacji, więc nawet w najbardziej złożonym i całkowicie zacienionym ogrodzie robot może nadal kosić stabilnie i wydajnie, bez zakłócania przez cienie lub dachy.

































źródło: Info Prasowe - HAMA