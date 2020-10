Premiera słuchawek CORSAIR HS60 HAPTIC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do oferty nową wersję zestawu słuchawkowego dla PC z serii HS – HS60 HAPTIC. Premierowe słuchawki emitują głębszy i bardziej zaawansowany dźwięk niż można uzyskać za pomocą samych głośników, a to dzięki technologii haptycznego basu opracowanej przez firmę Taction Technology. Sprawdzona i solidna konstrukcja, bardzo dobra jakość dźwięku, wysoki komfort użytkowania oraz unikatowe basy sprawiają, że model HS60 HAPTIC to niebanalny dodatek dla graczy komputerowych, którzy audio chcą nie tylko doskonale usłyszeć, ale i poczuć.







HS60 HAPTIC swoje niezwykłe właściwości akustyczne zawdzięcza innowacyjnej technologii basu opracowanej przez Taction Technology. Rozwiązanie stworzone przez kalifornijską firmę podbija niskie częstotliwości i wytwarza reakcję dotykową, co pozwala użytkownikom odbierać podczas gry brzmienia nieodtwarzane przez inne zestawy słuchawkowe. Dzięki premierowemu produktowi CORSAIR słuchanie głębokich i niskich dźwięków eksplozji czy pomruków pobliskich maszyn i pojazdów zapewnia o wiele mocniejsze doznania oraz pomaga jeszcze lepiej wczuć się w rozgrywkę. Para specjalnie strojonych neodymowych przetworników o średnicy 50 mm emituje dźwięk o świetnej jakości, a całkowicie odłączany jednokierunkowy mikrofon z funkcją eliminacji hałasu perfekcyjnie rejestruje komendy głosowe wydawane przez gracza.



Regulowane nauszniki i solidny pałąk HS60 HAPTIC oferują miękką piankę zapamiętującą kształt, co znacznie wpływa na komfort użytkowania. Wytrzymała konstrukcja wzmocniona dodatkowo przez aluminium nadaje się do wieloletniego używania. Całość uzupełnia nowy dla serii, charakterystyczny wzór w kamuflażowych, militarnych kolorach. Wygodne elementy sterujące umiejscowione na nausznikach umożliwiają zmianę na bieżąco zarówno poziomu głośności dźwięku, jak i moc efektu haptycznego bez przerywania gry. HS60 HAPTIC wystarczy podłączyć do komputera przez USB, aby we wszechstronnym oprogramowaniu CORSAIR iCUE korzystać z niestandardowych ustawień korektora dźwięku oraz innych funkcji.



Słuchawki HS60 HAPTIC są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym firmy CORSAIR. W Polsce produkt pojawi się w najpopularniejszych sklepach ze sprzętem elektronicznym do końca października br. w sugerowanej cenie detalicznej 569 PLN. Sprzęt kalifornijskiego producenta jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























Źródło: Info Prasowe / Corsair