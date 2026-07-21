Premiera słuchawek Glorious GHS Wireless InfinitePlay

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rozładowany akumulator potrafi zakończyć rozgrywkę w najmniej odpowiednim momencie. Glorious zapewnia, że GHS Wireless InfinitePlay nie zamilkną nawet podczas jego wymiany. Producent przeniósł do słuchawek rozwiązanie znane wcześniej z własnych myszy. Klucz do tej obietnicy skrywa się jednak wewnątrz konstrukcji. Sam pomysł wymiennych akumulatorów nie jest nowy, bo konkurencja stosuje go od lat. Problem pojawia się dopiero podczas zamiany ogniwa. W wielu zestawach oznacza ona kilka sekund ciszy, a niekiedy także konieczność ponownego połączenia z odbiornikiem. Glorious przedstawia GHS Wireless InfinitePlay jako pierwszy gamingowy headset, który ma pozostawać aktywny przez cały ten proces.







W komplecie znajdują się dwa akumulatory InfinitePlay, z których każdy ma wystarczać na ponad 85 godzin pracy. Gdy jeden zasila słuchawki, drugi może się ładować. Sama obecność zapasowego pakietu nie rozwiązuje jednak problemu przerwy. Dlatego producent dodał Guardian Battery System, czyli niewielkie ogniwo wbudowane w zestaw. Po wyjęciu głównego akumulatora przejmuje ono zasilanie i może samodzielnie podtrzymywać pracę przez ponad trzy godziny. Rozwiązanie, znane wcześniej z myszy Glorious V3, ma dzięki temu eliminować zarówno wyłączanie słuchawek, jak i ponowne połączenie z odbiornikiem.



40-milimetrowe przetworniki i dwa mikrofony

Ciągłość pracy jest głównym wyróżnikiem zestawu, ale producent nie ograniczył się wyłącznie do zasilania. Za dźwięk odpowiadają 40-milimetrowe przetworniki o autorskim strojeniu. Zamontowane pod kątem mają zapewniać bardziej naturalną scenę, lepszą równowagę brzmienia i precyzyjniejszą lokalizację odgłosów w grach. Podobnie pomyślano o komunikacji. Do grania służy odłączany mikrofon na wysięgniku z funkcją redukcji hałasu otoczenia. Po jego wypięciu rozmowy przejmuje drugi mikrofon, ukryty w muszli. Dzięki temu zestaw ma zachować pełną funkcjonalność także poza domem, bez wystającego pałąka przy twarzy.



Łączność 2.4 GHz, Bluetooth i wzmocniona konstrukcja

Przy biurku gracza podstawowym trybem ma być połączenie 2.4 GHz przez odbiornik USB. Producent obiecuje niskie opóźnienia oraz zgodność z komputerami PC, konsolami PlayStation 5 i PlayStation 4, a także Nintendo Switch. Po odejściu od komputera można przełączyć się na Bluetooth i połączyć na przykład ze smartfonem by posłuchać muzyki. Co istotne, zmiana źródła odbywa się jednym przyciskiem i nie wymaga rozłączania żadnego z urządzeń.



Do obsługi użytkownik ma dwa metalowe pokrętła. Odpowiadają one za głośność oraz balans między grą a czatem, natomiast pozostałe przyciski pozwalają wyciszyć mikrofon, sterować multimediami i zmienić źródło. Wzmocniona konstrukcja GHS Wireless InfinitePlay, jest gotowa zarówno na wielogodzinne sesje, jak i codzienne przenoszenie czy transport. Regulowane muszle połączono z nausznikami z pianki, z pamięcią kształtu oraz pałąkiem z elastycznym pasem nośnym. Całość ma pozostać wygodna także dla osób noszących okulary.



Konfiguracja przez Glorious CORE

Sprzętowe sterowanie uzupełnia aplikacja Glorious CORE. Użytkownik może wybrać gotowy preset korektora albo przygotować własny profil EQ i zapisać go w pamięci słuchawek. Dzięki temu ustawienia powinny pozostać aktywne po przejściu z komputera na konsolę. Program pokazuje również balans Chat Mix i stan akumulatorów, a także pozwala regulować głośność mikrofonu.



Dostępność i cena

Glorious GHS Wireless InfinitePlay w kolorze czarnym i białym trafią do sprzedaży w ciągu najbliższych dni. Zestaw będzie dostępny w sklepie producenta oraz u wybranych sprzedawców w Polsce. Sugerowana cena wynosi 229.99 Euro.































źródło: Info Prasowe - Glorious