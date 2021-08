Procesory AMD Ryzen 5000G od dziś dostępne w sprzedaży detalicznej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD wprowadza dziś na rynek detaliczny procesory AMD Ryzen serii 5000G. To procesory dla komputerów stacjonarnych z mocnym zintegrowanym układem graficznym Radeon, które zapewniają wydajność i funkcjonalność zdolną usatysfakcjonować wymagających graczy, twórców czy entuzjastów. Dzięki nawet 8 rdzeniom w architekturze „Zen 3”, 7-nanometrowym procesowi technologicznemu procesory AMD Ryzen 5000G są dużo mocniejsze od poprzedniej generacji dostępnej na rynku detalicznym, co pozwala na znacznie więcej zarówno w zaawansowanych programach, jak i popularnych grach, w które bez problemu i BEZ karty graficznej można grać przy ponad 100 FPS. Ponadto zintegrowany Radeon pozwala w pełni wykorzystać możliwości AMD FidelityFX Super Resolution, Radeon Boost i innych funkcji dla graczy.







AMD Ryzen 5000G powinny jeszcze dziś zostać udostępnione do sprzedaży w ofertach globalnych sprzedawców i na stronie AMD.com.





















Źródło: Info Prasowe / AMD