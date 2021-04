Produkty od XPG z nagrodą Red Dot Award 2021

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma XPG, znana z gotowych systemów, podzespołów komputerowych lub akcesoriów dedykowanych graczom informuje o otrzymaniu prestiżowej nagrody Red Dot Award 2021 w kategorii: design produktu. Nagrodzone zostały moduły pamięci RAM DDR4 SPECTRIX D70G, SPECTRIX D50 Xtreme, dysk SSD GAMMIX S70. Nagrody Red Dot Award są przyznawane producentom urządzeń od 1955 roku. Moduły SPECTRIX D70G to nowe podejście do designu produktu w stosunku do designu modułów D60G. Wygląd inspirowany filozofią podwójnej osobowości jest widoczny w postaci obróbki wierzchniej powierzchni modułu. Z jednej strony mamy gładkie wykończenie plastikowego elementu, a z drugiej ząbkowanie.







Dodajmy do tego efekt podświetlenia wykorzystujący zasadę optycznego odbicia i przenikającego światłowodu dający fenomenalny efekt. Z kolei w przypadku wyłączenia podświetlenia RGB, to materiał przypomina swoim kolorem metal. Do wykonania modułów użytonajlepszej klasy komponentów, a seria będzie obejmować zestawy zdolne do pracy z częstotliwością do 4600 MHz



Moduły SPECTRIX D50 Xtreme charakteryzują się wykorzystaniem najlepszych jakościowo komponentów, a PCB znacznie wykracza poza produkcyjny standard. Efektem są moduły, których częstotliwość pracy wynosi aż 5000 MHz. Dodajmy do tego zarazem funkcjonalny, jak i bardzo gustownie wykonany radiator. Ten mający 2 mm grubości został wypolerowany oraz ma nacięcia układające się w literę X. Ponadto, w górnej części modułu znajdziemy trójkątną wkładkę RGB będącą znacznie milszym dla oka widokiem niż, już można rzec, “oklepane” paski LED montowane w innych modułach.



XPG GAMMIX S70 to jeden z najszybszych dysków SSD obsługujących najnowszy standard PCIe 4.0 osiągający 7400/6400 MB/s odczytu/zapisu sekwencyjnego. Takie wyniki stawiają go wyżej nawet od najlepszych modeli SSD opartych na interfejsie 3.0. Taka wydajność wymusiła też zastosowanie masywnego aluminiowego radiatora inspirowanego falami oceanu, który, dzięki zwiększonej powierzchni oddawania ciepła, jest nawet o 30% lepszy od starszych rozwiązań.



Ponadto, dyski GAMMIX S70 wspierają technologię korekcji błędów LDPC, 256-bitowe szyfrowanie AES, E2E i RAID oraz są objęte 5-letnią gwarancją producenta. Dyski są obecne w sklepach w wariantach pojemnościowych: 1 TB lub 2 TB.













Źródło: Info Prasowe / XPG