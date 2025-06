Projektory Epson z pełną obsługą Apple AirPlay 2 i HomeKit

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Epson ogłasza, że najnowsza linia projektorów w pełni obsługuje funkcje Apple AirPlay 2 i Apple HomeKit, które są fabrycznie zainstalowane i gotowe do użycia w wybranych modelach. To ulepszenie odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na łatwe przesyłanie strumieniowe treści na duże, żywe wyświetlacze w instytucjach edukacyjnych, firmach i domach. Apple AirPlay 2 umożliwia użytkownikom strumieniowe przesyłanie obrazu i dźwięku bezpośrednio do projektora z iPhone’a, iPada lub komputera Mac. Użytkownicy mogą oglądać filmy i programy z ulubionych aplikacji lub przeglądarki Safari, udostępniać zdjęcia wszystkim osobom w pomieszczeniu lub odtwarzać muzykę i podcasty na projektorze i innych głośnikach AirPlay w całym domu — wszystko w idealnej synchronizacji.







Ponadto użytkownicy mogą łatwo i bezpiecznie sterować projektorami kompatybilnymi z Apple Home, korzystając z funkcji takich jak włączanie i wyłączanie projektora za pomocą aplikacji Apple Home i Siri na swoim iPhonie, iPadzie, Apple Watch, HomePodzie, HomePodzie mini lub komputerze Mac, dzięki technologii Apple HomeKit.



Kompatybilne modele projektorów:

- EB-FH18

- EB-FH54

- EB-994F

- EB-L890E

- EB-L795SE

- EB-L790SU

- EB-L890U

- EB-L895U

- EB-L790U

- EB-L690U

- EB-L690SU

- EB-L695SU





















źródło: Info Prasowe - Epson