Promocja MSI - odkryj ekscytujący świat Assassin’s Creed Shadows

MSI nawiązywało współpracę z Ubisoftem, aby zaoferować graczom wyjątkową ofertę. Kupując wybrane produkty MSI od 20 marca 2025 r., otrzymasz zupełnie za darmo kod na grę Assassin’s Creed Shadows. Nowoczesne produkty MSI zostały zaprojektowane z myślą o najlepszych wrażeniach z gry, oferując zapierającą dech w piersiach grafikę, płynność rozgrywki i niezawodność. Niezależnie od tego, czy eksplorujesz starożytne miasta, czy bierzesz udział w epickich bitwach, MSI ma sprzęt, który pozwoli w pełni zanurzyć się w świecie gry. Wejdź na wyższy poziom z MSI - poznaj nasze polecane produkty, które wzbogacą twoje doświadczenia z gry i odblokują prawdziwy potencjał Assassin’s Creed Shadows.







Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth redefiniuje standardy laptopów gamingowych. Napędzany najnowszym procesorem Intel Core Ultra 9 285HX i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5090, ten limitowany laptop oferuje niezrównaną wydajność. Stworzony dla tych, którzy wymagają legendarnej mocy i wytrzymałości. Ten Titan jest gotowy na każde wyzwanie.



MEG MAESTRO 700L PZ

Ta luksusowa obudowa mid-tower charakteryzuje się trwałą aluminiową konstrukcją i panoramicznym szklanym panelem 270°, który efektownie eksponuje podzespoły wewnątrz PC. Ze zoptymalizowanym chłodzeniem, wsparciem dla pionowego montażu GPU oraz kompatybilnością ze standardowymi płytami głównymi, jak i Project Zero, gwarantuje wysoką wydajność i elegancki wygląd.



DATAMAG 20Gbps

Pierwszy przenośny magnetyczny SSD od MSI oferuje interfejs SuperSpeed USB 20 Gbps z prędkościami transferu sięgającymi 1600 MB/s. Dysk dostępny jest w pojemnościach 1 TB, 2 TB oraz 4 TB i wykonany z lekkiego aluminium, które poprawia odprowadzanie ciepła. DATAMAG jest kompatybilny z USB-C oraz obsługuje formaty wideo ProRes na iPhone 16/15 Pro (Max). Sprzęt jest łatwy do zamocowania za pomocą metalowych pierścieni.



Roamii BE Lite Mesh System

System Mesh MSI Roamii BE Lite zapewnia bezproblemowe połączenie bezprzewodowe dla rosnącej liczby urządzeń mobilnych obsługujących WiFi 7 oraz aplikacji przyspieszanych przez AI. Urządzenie oferuje szereg ulepszeń WiFi 7 oraz FortiSecu, zapewniając płynne i bezpieczne połączenie, gdy przemieszczasz się po domu.



Nie przegap przygody

Oferta jest dostępna przez ograniczony czas, od 20 marca do 20 kwietnia 2025 r. lub do wyczerpania zapasów. Zaktualizuj swoją konfigurację i odbierz swoją nagrodę już dziś!

źródło: Info Prasowe - MSI