Przełomowe procesory AMD do laptopów i komputerów stacjonarnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś w nocy na CES 2023 firma AMD zaprezentowała potężną liczbę nowości, a dr Lisa Su w trakcie keynote zaprosiła na scenę wielu partnerów i ekspertów, którzy potwierdzili rewolucyjność wielu z nich: od producentów laptopów, przez dostawców rozwiązań AI, aż po sprzęt chirurgiczny i astronautkę. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapowiedzi i serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na Stronie AMD. Z nowości zobaczycie:

- AMD Ryzen serii 7040 to pierwsze procesory x86 z wbudowanym akceleratorem sztucznej inteligencji (Ryzen AI). Produkowane w 4-nanometrowym procesie technologicznym zaoferują nawet 8 rdzeni Zen 4 oraz najszybszy na świecie zintegrowany układ graficzny na bazie architektury RDNA 3. Dostawy pierwszych laptopów z tą rodziną procesorów powinny rozpocząć się w marcu 2023. (patrz dalej...)







- AMD Ryzen serii 7045 - to pierwsze chipletowe procesory mobilne, które wyposażone w nawet 16 rdzeni Zen 4 zaoferują najwięcej mocy wśród rozwiązań do laptopów. Dostawy pierwszych urządzeń z tymi procesorami powinny ruszyć już w lutym 2023.

- AMD Ryzen serii 7000X3D - to będą najszybsze procesory dla graczy PC na świecie dzięki zastosowaniu technologii AMD 3D V-Cache. Na rynku powinny pojawić się już w lutym 2023 i będą występować w konfiguracjach z 8, 12 i 16 rdzeniami oraz odpowiednio 104, 140 i 144 MB pamięci podręcznej.

- AMD Ryzen serii 7000 w wersji 65W - to nowe procesory, które do sprzedaży trafią już w przyszłym tygodniu i będą charakteryzować się obniżonym współczynnikiem TDP oraz będą wyposażone w systemy chłodzenia z serii AMD Wraith.

- AMD Radeon serii RX 7000M i 7000S - to nowe karty graficzne dla laptopów do gier, które zaprojektowano do działania w smukłych laptopach dla graczy. Dzięki zastosowaniu architektury RDNA 3 oraz technologii AMD z serii SmartShift i SmartAccess to idealne połączenie efektywności i wydajności.































