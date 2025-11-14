Przeceny monitorów AOC na Black Friday 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC – ogłasza czarnopiątkowe obniżki cen monitorów. Wśród przecenionych wyświetlaczy znalazł się model Mini-LED oraz dwa z matrycami QD-OLED. AOC GAMING Q27G3XMN jest propozycją dla entuzjastów wyrazistego efektu HDR. Wyświetlacz korzysta ze strefowego podświetlenia Mini-LED, które w połączeniu z matrycą VA pozwala uzyskać bardzo głębokie czernie, a jednocześnie wysoką jasność w miejscach gdzie jest to wymagane. Przekłada się to na kontrast nieosiągalny dla paneli ze standardowym podświetleniem. Szczytowa jasność Q27G3XMN wynosi 1000 nitów i otrzymał on certyfikat VESA DisplayHDR 1000. Wyświetla on obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 180 Hz na 27-calowym ekranie.







AGON PRO AG276QZD2 z szybką matrycą QD-OLED i odświeżaniem 240 Hz to monitor dla fanów dynamicznych gier. Na 27-calowej matrycy wyświetla obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 px i jest w stanie odwzorować 1,07 mld kolorów. Monitor należy do najwyżej pozycjonowanej linii AGON PRO.



AGON PRO AG326UD, jest konstrukcją o wysokim zagęszczeniu pikseli, kierowaną do graczy stawiających na szczegółowość obrazu. Monitor oparto na 31.5-calowej matrycy QD-OLED o rozdzielczości 3840 x 2160 px, która pracuje z odświeżaniem 165 Hz. Wyświetlacz otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400.



AOC GAMING Q27G42XE łączy w sobie uniwersalne parametry – przekątną 27 cali, rozdzielczość 2560 x 1440 px i odświeżanie 180 Hz. Dzięki temu wyświetlany przez niego jest szczegółowy i bez rozmyć, ale jednocześnie nie stanowi bardzo dużego wyzwania dla komputera, który musi go wygenerować. Sprzęt opiera się na płaskiej matrycy typu Fast IPS i otrzymał certyfikat NVIDIA G-SYNC Compatible.



AOC GAMING C32G2ZE, jest modelem o przekątnej 31.5 cala. Jego matryca VA o zakrzywieniu 1500R pracuje z rozdzielczością 1920 x 1080 px przy odświeżaniu 240 Hz. Monitor wspiera technologię AMD FreeSync Premium, która zapobiega powstawaniu efektu rozrywania obrazu.



AOC GAMING C27G4ZXE, to 27-calowy model oparty na zakrzywionej matrycy typu Fast VA. Jej kontrast statyczny to 4000:1, dzięki czemu czerń jest głębsza niż na innych typach matryc ciekłokrystalicznych. Rozdzielczość C27G4ZXE to 1920 x 1080 px, a odświeżanie 280 Hz. W monitorze można aktywować podświetlenie stroboskopowe (Motion Blur Reduction), które zwiększa wrażenie płynności wyświetlanego obrazu.



Promocje Black Friday

Niższe ceny wyświetlaczy będą obowiązywać od 14.11.2025 do 05.12.2025 lub do wyczerpania egzemplarzy promocyjnych. Monitory z czarnopiątkowymi obniżkami będą dostępne w największych polskich sklepach z elektroniką.



Ceny po obniżkach:

• Q27G3XMN – 1049 PLN

• AG276QZD2 – 1919 PLN

• AG326UD – 2799 PLN

• C27G4ZXE – 549 PLN

• Q27G42XE – 549 PLN

• C32G2ZE – 769 PLN



Gwarancja

Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta, w tym 3-letnią gwarancją na wypalenie w przypadku modeli OLED. Wyjątkiem są linie monitorów AOC E4 oraz AOC P4, które są objęte 5-letnią gwarancją.

































źródło: Info Prasowe - AOC