Przedwojenny transatlantyk MS Piłsudski wirtualnie ożywiony

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Słynny polski przedwojenny transatlantyk MS Piłsudski, który zatonął w tajemniczych okolicznościach, można ponownie zobaczyć w formie niezwykle immersyjnego filmu VR dzięki zaawansowanej technologii i współpracy kilkunastu instytucji. Pokazy filmu „MS Piłsudski – podwodna misja” rozpoczęły się w 90 rocznicę podjęcia decyzji o zakupie tej jednostki wraz z bliźniaczym MS Batory. Fundacja Koncept Kultura odtworzyła statek w formie cyfrowego trójwymiarowego modelu na bazie planów stoczniowych, zaś studio Virtual Magic zrealizowało film łączący materiał wideo nagrany z aktorami na tzw. green boksie z wirtualną scenografią 3D. Dzięki temu powstało 360-stopniowe wideo 3D. Proces ten nabrał tempa dzięki wykorzystaniu potężnych stacji roboczych napędzanych procesorami AMD Ryzen Threadripper Pro i profesjonalnymi kartami graficznymi AMD Radeon Pro.







Transatlantyk MS Piłsudski był dumą II Rzeczypospolitej. Piękne wnętrza wypełnione polską sztuką i wzornictwem, nowoczesne rozwiązania technologiczne uczyniły z niego wizytówkę polskiej kultury przewożącą pasażerów na trasie Gdynia-Nowy Jork. Do jego zaprojektowania powołano specjalną podkomisję artystyczną, która nadzorowała prace 79 artystów i architektów. Poza rzeźbami, obrazami, rysunkami i fotografiami artyści wykonali dla statku projekty mebli, tapet, gobelinów, sztućców, zastawy stołowej, a nawet kart dań. Znajdowały się na nim m.in. prace Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Breyera, Stanisława Brukalskiego, Juliana Fałata, prof. Wojciecha Jastrzębowskiego, Zofii Kamińskiej, Alfonsa Karnego, Julii Keilowej, Antoniego Kenara czy Jeremiego Kubickiego.



Film „MS Piłsudski – podwodna misja” jest realistyczną podróżą statkiem za czasów jego świetności, pozwala zobaczyć np. załadunek w porcie w Gdyni w latach 30., a także zejść w batyskafie na dno Morza Północnego i bezpiecznie eksplorować wrak.





















Źródło: Info Prasowe / AMD

Poniżej znajdziecie pełny tekst doniesienia prasowego o tym wydarzeniu...Dzięki technologii wirtualnej rzeczywistości i goglom VR twórcy filmu „MS Piłsudski – podwodna misja” zabierają widzów w niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni. To jedyna okazja, aby stanąć na pokładzie polskiego transatlantyku, zajrzeć do jego wnętrz i odwiedzić port w Gdyni z lat 30. Widzowie zasiadają także w wirtualnym batyskafie i schodzą 30 m. pod wodę zwiedzając wrak. W tej niezwykłej podróży towarzyszą im bohaterowie filmu przeżywający niezwykłe przygody.W 90. rocznicę decyzji polskiego rządu o zakupie dwóch nowoczesnych transatlantyków: MS "Piłsudski" i MS "Batory", wypełnionych sztuką i pracami najwybitniejszych artystów II RP, producent filmu Fundacja Koncept Kultura, koproducenci: Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu i Biuro "Niepodległa" oraz producent technologiczny: Virtual Magic oficjalnie rozpoczynają pokazy filmu przygodowego "MS Piłsudski - podwodna misja". Jego premiera odbędzie się w CeTA we Wrocławiu, gdzie miała miejsce realizacja filmu, i połączona będzie z prezentacją największej w Polsce stacjonarnej ściany LED VIRTUAL PRODUCTION - Virtual Magic Studio, służącej do wyświetlania wirtualnej scenografii na planie filmów i teledysków.Transatlantyk MS Piłsudski był dumą II Rzeczypospolitej. Piękne wnętrza wypełnione polską sztuką i designem, nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawiały, że witany był tłumnie nie tylko przez Polonię w portach na trasie Gdynia-Nowy Jork. Do jego zaprojektowania powołano specjalną Podkomisję artystyczną, która nadzorowała prace 79 artystów i architektów. Poza rzeźbami, obrazami, rysunkami i fotografiami artyści wykonali dla statku projekty mebli, tapet, gobelinów, sztućców, zastawy stołowej, a nawet kart dań. Do dnia dzisiejszego MS Piłsudski pojawia się w opracowaniach naukowych i popularyzatorskich jako najwspanialszy przykład polskiej sztuki użytkowej. Znajdowały się na nim m.in. prace Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Breyera, Stanisława Brukalskiego, Juliana Fałata, prof. Wojciecha Jastrzębowskiego, Zofii Kamińskiej, Alfonsa Karnego, Julii Keilowej, Antoniego Kenara czy Jeremiego Kubickiego.Ze względu na historię statku niektórzy nadają mu miano „polskiego Titanica”. MS „Piłsudski” – duma II Rzeczypospolitej, został zatopiony 26 listopada 1939 roku. Do dziś nie wiadomo co było przyczyną zatopienia, najprawdopodobniej była to niemiecka podwodna mina magnetyczna, choć w pierwszych dniach po tragedii podejrzewano atak torpedowy z niemieckiego U-Boota. Dziś wrak zatopionego statku spoczywa na dnie Morza Północnego. Trudny do nurkowania teren (silne pływy, zimna i mętna woda) sprawia, że dostęp do wraku jest możliwy jedynie przy sprzyjających warunkach pogodowych w okresie czerwiec–sierpień. Do tej pory na wrak zeszło jedynie kilka ekip.Koncept Kultura odtworzyła statek w formie cyfrowego trójwymiarowego modelu wykonanego na podstawie modelu stoczniowego. Dzięki współpracy z kilkunastoma instytucjami i kolekcjonerami udało się ustalić jak wyglądał wystrój i kolorystyka wnętrz (istnieją jedynie cz.b. zdjęcia archiwalne statku). Materiały i doświadczenia z podwodnej wyprawy Klubu Płetwonurków „Waleń” z Wielkiej Brytanii umożliwiły odtworzenie wirtualnego wraku „Piłsudskiego” spoczywającego na dnie Morza Północnego.Do produkcji filmu wykorzystano rzadko stosowaną technologię, co było możliwe dzięki Producentowi Technologicznemu - firmie Virtual Magic. Aktorzy odgrywali swoje role w green boxie w CeTA (studio z zielonymi ścianami i podłogą). Gotowe nagrania aktorów nałożone zostały na odtworzone graficznie plenery i wnętrza statku, a następnie przetworzone na stereoskopowe pary. Dzięki technologii 360 stopni 3D widz po założeniu gogli ma wrażenie, że przeniósł się do otaczającego go świata, obraz jest bowiem wyświetlany dookoła i nad nim.Niezbędną moc obliczeniową do tego wymagającego projektu zapewniły stacje robocze z procesorami AMD Ryzen Threadripper Pro i profesjonalnymi kartami graficznymi AMD Radeon Pro. Duża liczba szybkich rdzeni w tych procesorach w połączeniu z wysoką wydajnością i stabilnością układów graficznych działających w oparciu o certyfikowane sterowniki były kluczowe, aby projekt mógł być szybko renderowany i można było dokonywać na bieżąco niezbędnych korekt.Film „MS Piłsudski – podwodna misja” jest niemal realną podróżą statkiem za czasów jego świetności, pozwala zobaczyć np. załadunek w porcie w Gdyni w latach 30., a także zejść w batyskafie na dno Morza Północnego, eksplorować wrak i przeżywać przygody wraz z bohaterami filmu. Film przygodowy VR, towarzysząca mu platforma cyfrowa z historią statku (www.mspilsudski.pl), archiwalnymi materiałami i scenariuszami zajęć dla edukatorów oraz VR Escape room, gdzie gracz rozwiązuje zagadki w goglach VR wędrując po statku, są ukoronowaniem 5-letniej pracy Fundacji Koncept Kultura nad projektem poświęconym „Piłsudskiemu”.Ostatnim elementem projektu jest planowana przez Fundację oraz Narodowe Muzeum Morskie na 2024 rok wyprawa na wrak statku w celu przeprowadzenia badań podwodnych i próby ustalenia, co stało się z zaginionymi dziełami sztuki, stanowiącymi wyposażenie statku. W 1939 roku MS „Piłsudski” przeszedł do służby wojskowej jako transporter wojenny. Dzieła sztuki i wystrój zaprojektowany przez artystów zostały usunięte ze statku. Jedna z hipotez zakłada, że spłonęły podczas bombardowania w magazynie w Newcastle, gdzie statek był przerabiany. Inna daje nadzieję, że w pośpiechu zostały złożone w ładowni pod pokładem „Piłsudskiego”. Wyprawa ma pomóc w odpowiedzi na pytanie: czy na dnie Morza Północnego czeka na wraku ukryty skarb?Z wyprawy fundacja zrealizuje film dokumentalny, który przybliży widzom historię statku, będzie także relacją z podwodnej misji. Jego premiera odbędzie się w 90. rocznicę wodowania MS Piłsudski, czyli 19 grudnia 2024 roku. 31 marca b.r. premierową prezentację projektu w CeTA otworzy Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, prof. Piotr Gliński. Film „MS Piłsudski - podwodna misja” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Reżyserem filmu jest Daniel Zduńczyk. Powstał wg scenariusza Zygmunta Fita, Anny Osiadacz i Daniela Zduńczyka.Producent filmu: Fundacja Koncept Kultura. Koproducenci: Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA) i Biuro „Niepodległa”. Producent technologiczny: Virtual Magic