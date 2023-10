Przenośny router 5G ZTE MU5120 – pełen energii z baterią 10000 mAh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Współcześnie trudno wymienić wszystkie dziedziny życia, w których szybkie połączenie z Internetem odgrywa kluczową rolę. Łatwiej powiedzieć, w których nie odgrywa. Chyba jeszcze tylko podczas snu nie jesteśmy online… choć może niektórzy z nas są? Bez względu na to, jak korzystamy z Internetu, łącze powinno być niezawodne i szybkie. Właśnie taki rodzaj połączenia zapewnia nowoczesny router przenośny 5G ZTE MU5120. Urządzenie to wykorzystuje nową generację procesorów Qualcomm Snapdragon X62, wytworzonych w litografii 4 nm, w standardzie 3GPP Release 16. Dzięki zwiększeniu mocy obliczeniowej procesora, praca routera została znacznie przyspieszona i umożliwia bezproblemowy dostęp do sieci 5G w pełnej prędkości.







ZTE MU5120 obsługuje zarówno sieci 5G w trybie NSA, jak i SA, zapewniając wysoką prędkość, duże zasięgi i płynne automatyczne przełączanie między sieciami 5G/LTE. Dodatkowo, dzięki wsparciu wielu częstotliwości i globalnemu roamingowi, użytkownicy podczas podróży mogą korzystać z sieci w ponad 100 krajach i regionach na całym świecie.



Szybsze przesyłanie danych dzięki technologii ENDC

ZTE MU5120 obsługuje zaawansowaną technologię agregacji nośnych w sieciach 5G NR. Oznacza to, że znacząco poprawia wykorzystanie widma, zapewniając wyższe prędkości przesyłu danych, niższe opóźnienia, większą przepustowość, bardziej niezawodną obsługę sieci oraz lepszą wydajność. Jednocześnie obsługuje technologię ENDC w niskich częstotliwościach, co poprawia zasięg, a sygnały w obszarach podmiejskich, wiejskich i odległych stają się bardziej rozległe i dalekosiężne. ZTE MU5120 realizuje zalety szerokiego zasięgu i wysokich prędkości sygnału 5G, dzięki czemu jego użytkownicy mogą cieszyć się szybkim dostępem do Internetu o każdej porze i w dowolnym miejscu.



Szybkość przede wszystkim!

Router ZTE MU5120 może obsługiwać aż do 64 użytkowników jednocześnie w standardzie Wi-Fi 6 AX3600, osiągając maksymalną prędkość 3600 Mbps. Takie parametry czynią go idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm w każdym miejscu, w którym wiele osób chce korzystać w Internetu, podczas zwykłego dnia pracy lub konferencji.



Router i powerbank w jednym

Router ZTE MU5120 posiada w swoim wnętrzu baterię o pojemności aż 10000mAh! Taka moc pozwala na korzystanie z urządzenia nawet przez 16 godzin! Router obsługuje szybkie ładowanie 27W, co pozwala na jego pełne naładowanie w zaledwie 150 minut. Funkcja powerbank pozwala na szybkie ładowanie z mocą 18W zewnętrznych urządzeń takich jak np. smartfon.



Łatwy dostęp do sieci bez haseł z pomocą NFC

ZTE MU5120 obsługuje parowanie przez NFC za jednym dotknięciem. Wystarczy włączyć funkcję NFC w telefonie z systemem Android i dotknąć routera w oznaczonym miejscu, aby uzyskać dostęp do sieci Wi-Fi bez podawania hasła. Łączenie się z siecią jeszcze nigdy nie było tak łatwe i wygodne.



Niewielki i kompaktowy

MU5120 posiada dotykowy 2.4-calowy ekran, który ułatwia konfigurację urządzenia, sprawdzenie jego stanu pracy i monitorowania prędkości oraz wykorzystanie danych za pomocą inteligentnej aplikacji ZTElink. Dzięki swoim niewielkim wymiarom (159 x 73 x 18 mm) i wadze 240 g, router ZTE MU5120 bez trudu zmieści się do kieszeni lub torebki.



ZTE MU5120 został wyceniony na 1449 PLN.





















Źródło: Info Prasowe - ZTE