Pulsar i Noctua prezentują mysz Feinmann F01 Noctua Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pulsar, południowokoreański specjalista od sprzętu e-sportowego, oraz Noctua, austriacki lider w dziedzinie wysokiej jakości, cichych rozwiązań chłodzących, zaprezentowali wspólnie zaprojektowaną mysz gamingową Feinmann F01 Noctua Edition. Konstrukcja oparta na nagradzanym, ultralekkim modelu Feinmann F01 i wyposażona w 40-milimetrowy wentylator Noctua NF-A4x10, zapewniający aktywną wentylację dłoni. Dodatkowo gryzoń w całości wykonany jest w kolorystyce charakterystycznej dla swoich wentylatorów. Mysz Noctua Edition zapewnia precyzję na poziomie profesjonalnym w e-sporcie, jednocześnie pomagając użytkownikom utrzymać komfortową temperaturę dłoni.







Wysoce perforowany egzoszkielet z kompozytu węglowego nie tylko sprawia, że ​​F01 Noctua Edition jest wyjątkowo wytrzymała i lekka (waga całkowita 73 g), ale także pozwala wbudowanemu wentylatorowi NF-A4x10 o średnicy 40 mm dostarczać stały strumień powietrza bezpośrednio w kierunku wnętrza dłoni, zmniejszając w ten sposób pocenie się, co zapewnia pewniejszy chwyt i większą kontrolę ruchu, nawet podczas najbardziej intensywnych rozgrywek.



Za pomocą kombinacji przycisku i scroll’a, przycisku na donglu (8K) lub softu internetowego, można regulować prędkość pracy wentylatora w czterech poziomach lub całkowicie go wyłączyć. Pozwala to walczyć z poceniem się dłoni, zapewniając maksymalny przepływ powietrza, wybrać cichy, delikatny powiew lub całkowicie zatrzymać wentylator, gdy nie jest potrzebny.



Dzięki najwyższej klasy sensorowi XS-2 firmy Pulsar, F01 Noctua Edition zapewnia najwyższą precyzję i responsywność dzięki częstotliwości odświeżania 8000 Hz, rozdzielczości 42000 DPI i śledzeniu ruchu 800 IPS. Przełączniki optyczne o żywotności do 100 milionów kliknięć gwarantują niezawodną i błyskawiczną aktywację, niezmiennie przez wiele lat. Aby zapewnić maksymalną elastyczność w różnych zastosowaniach, mysz może być obsługiwana bezprzewodowo za pomocą dołączonego Dongla 8K lub przewodowo przez przedni port USB-C, który służy również do ładowania.



Sugerowana cena myszy Pulsar Feinmann F01 Noctua Edition wyniesie 179.90 EURO / 179.95 USD.

































źródło: Info Prasowe - Noctua