Puma i Playseat stworzyły fotel dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma PUMA we współpracy z gamingową firmą PLAYSEAT opracowały siedzisko dla aktywnych graczy. Wykorzystując zaawansowane technologicznie, oddychające materiały opracowane przez firmę PUMA, siedzisko PLAYSEAT | PUMA Active Gaming Seat dopasowuje się do pozycji siedzącej gracza, zapewniając komfort i wygodę podczas wielogodzinnej rozgrywki. Nie ma znaczenia czy jesteś profesjonalnym graczem e-sportowym, graczem konsolowym, graczem mobilnym czy po prostu oglądasz swój ulubiony program. Dzięki zapewnieniu pełnej kontroli, będącej podstawą tego projektu, to siedzisko pozwala każdemu graczowi i użytkownikowi na każdym poziomie, na znalezienie swojej idealnej pozycji siedzącej, niezależnie od wieku i budowy ciała.







PLAYSEAT | PUMA Active Gaming Seat jest już dostępny w sprzedaży.































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia