Punchmade Dev promuje nielegalny rynek skradzionych kart płatniczych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Punchmade Dev, raper najbardziej znany ze swoich piosenek o cyberprzestępczości, takich jak oszustwa internetowe i defraudacja środków, postanowił promować internetowy rynek sprzedaży skradzionych kart płatniczych i zhakowanych kont bankowych. Amerykański gwiazdor mediów społecznościowych znajduje się w sytuacji wątpliwej moralnie, ponieważ panuje zgoda opinii publicznej co do tego, że jego muzyka promuje działania cyberprzestępcze. Jednak sam artysta stanowczo zaprzecza tym spekulacjom, twierdząc, że tak naprawdę uczy ludzi, jak unikać zagrożeń cyfrowych.







Jedno z jego najbardziej kontrowersyjnych utworów, Wire Fraud Tutorial”, zostało usunięte z platform streamingowych. Decyzję podyktowano obawami, że utwór za bardzo przypomina poradnik krok po kroku dotyczący popełniania oszustw drogą elektroniczną.



Promowanie własnego rynku oszustw

Raper stał się jeszcze bardziej kontrowersyjny, gdy zaczął promować rynek internetowy, na którym klienci mogli kupić skradzione karty płatnicze, zhakowane dane konta bankowego oraz oprogramowanie generujące fałszywe dane identyfikacyjne i fałszywe czeki. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa ten przestępczy rynek sprzedaje zhakowane konta z wysokim saldem, w tym Cash App, Linkable CC, PayPal, Chime i Wu. Jak podaje KrebsonSecurity, za jedyne 80 dolarów klienci mogą otrzymać dane logowania do kont Cash App o wartości od 3000 do 5000 dolarów. Na przykład przedmiot zatytułowany „Fullz + Linkable CC” rzekomo zawiera dowód osobisty (przód i tył), numer ubezpieczenia społecznego (SSN) oraz kartę kredytową, którą można wykorzystać do własnych celów.



Zhakowane konta, skradzione tożsamości i narzędzia hakerskie

Inną podejrzaną ofertą promowaną przez rapera jest OTP BOT, narzędzie, które rzekomo pozwala użytkownikom przechwytywać kody SMS i e-mail od niczego niepodejrzewających ofiar, ułatwiając przejmowanie telefonów komórkowych i adresów e-mail, kody 2FA. Sklep posiada kanał na Telegramie, na którym operator tego cyfrowego przybytku promuje nielegalne towary. Większość ofert obejmuje miesięczne gwarancje i obietnicę pełnego wsparcia na Discordzie lub Telegramie, jeśli kupujący napotka problemy. Zgodnie z oczekiwaniami zakupy dokonywane są wyłącznie w kryptowalutach. Próbując złożyć zamówienie, nieuczciwy rynek instruuje swoich klientów, aby kontynuowali płatności za pomocą Coinbase.



Nielegalne rynki: wylęgarnia przestępstw

Chociaż dla niektórych oferty mogą wydawać się kuszące, manipulowanie skradzionymi danymi, zhakowanymi kontami i fałszywymi czekami jest przestępstwem wysoce karalnym.











Źródło: Info Prasowe - Bitdefender