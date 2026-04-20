QOOBE Mini PC - Jedno małe urządzenie i sprytne studio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Miniaturowe komputery nie służą już wyłącznie do prostych zadań biurowych. Modele takie jak QOOBE U155H, QOOBE AP12450 i QOOBE ANN150 – mimo niewielkich rozmiarów – oferują parametry pozwalające wygodnie pracować z grafiką, zdjęciami, montażem i mediami społecznościowymi. Osoby kreatywne coraz częściej pracują na kilku ekranach, korzystają jednocześnie z programu do montażu, edytora zdjęć, przeglądarki, komunikatora i narzędzi opartych o AI. W praktyce oznacza to potrzebę dużej ilości pamięci RAM, szybkiego dysku oraz wielu portów do podłączenia monitorów, mikrofonu, aparatu, dysków zewnętrznych czy interfejsu audio.







Mini PC QOOBE zostały zaprojektowane właśnie pod takie zastosowania. Zamiast dużej obudowy zajmującej pół biurka oferują kompaktową formę, ale nie rezygnują z rozbudowanych możliwości. W zależności od modelu można liczyć na nawet 11 portów, obsługę kilku monitorów, szybkie Wi‑Fi 6 oraz Bluetooth 5.2, co ułatwia stworzenie kompletnego stanowiska pracy praktycznie w dowolnym miejscu.



QOOBE U155H – mobilne studio dla montażysty i grafika

Najbardziej zaawansowanym modelem w ofercie dla osób tworzących treści jest QOOBE U155H. Komputer ten wykorzystuje procesor Intel Core Ultra 7 155H, oferujący 16 rdzeni i taktowanie do 4.8 GHz. Taka konfiguracja sprawdza się podczas pracy z dużymi plikami graficznymi, montażem materiałów 4K czy renderowaniem animacji. Dużą rolę odgrywa także zintegrowana grafika Intel Arc, która przyspiesza obróbkę obrazu i wideo, a jednocześnie pozwala zachować niewielkie rozmiary całego urządzenia. QOOBE U155H standardowo wyposażony jest, w zależności od wariantu, w 16 lub 32 GB pamięci RAM, ale można go rozbudować nawet do 96 GB. To szczególnie ważne dla twórców pracujących na kilku wymagających aplikacjach jednocześnie – na przykład w Adobe Premiere Pro, Photoshopie i programie do streamingu. W codziennej pracy docenić można również aż różnych 11 portów. Pozwalają one jednocześnie podłączyć monitor główny, dodatkowy ekran podglądowy, dysk zewnętrzny, aparat, czytnik kart na USB i słuchawki. Dzięki temu to małe urządzenie może zastąpić znacznie większą stację roboczą.



QOOBE AP12450 – uniwersalne narzędzie dla twórców treści i freelancerów

Dla osób, które potrzebują komputera do projektowania grafiki, przygotowywania materiałów do social mediów, pracy z dokumentami i prostego montażu wideo, ciekawym wyborem jest QOOBE AP12450. Model ten wyposażono w procesor Intel Core i5-12450H z 8 rdzeniami i 12 wątkami oraz taktowaniem do 4.4 GHz. To konfiguracja, która dobrze radzi sobie z codzienną wielozadaniowością. Twórca może jednocześnie przygotowywać prezentację, obrabiać zdjęcia, korzystać z Canva, Figmy lub Lightrooma, a w pozostałym czasie nawet eksportować proste materiały wideo. QOOBE AP12450 oferuje 16 GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do 64 GB oraz obsługę szybkich dysków SSD. Ważnym atutem urządzenia jest także rozbudowany zestaw złączy: 3 porty USB 3.2 oraz jeden USB 2.0, USB‑C DisplayPort, dwa wejścia HDMI, gniazdo słuchawkowe oraz wejście sieci przewodowej. Dzięki temu model może pełnić rolę kompaktowego centrum pracy dla fotografa, copywritera, projektanta i innych działalności kreatywnych.



QOOBE ANN150 – małe studio na start

Nie każdy twórca potrzebuje od razu najbardziej wydajnej konfiguracji. Osoby rozpoczynające pracę z tworzeniem treści, prowadzące blog, podcast, kanał w mediach społecznościowych lub pracujące głównie na dokumentach i prostszej grafice mogą spokojnie sięgnąć po model QOOBE ANN150. Komputer ten korzysta z procesora Intel N150, 12 GB pamięci RAM i dysku SSD 512 GB, a przy tym mieści się w obudowie o wymiarach zaledwie 7.2 × 7.2 cm. Dzięki ośmiu portom, w tym dwóm HDMI, trzem USB 3.2 Gen. 1 oraz jednym USB-C, bez problemu można podłączyć monitor, mikrofon, aparat lub dysk zewnętrzny. To wystarczająca konfiguracja do przygotowywania materiałów do social mediów, obróbki prostszych zdjęć, pracy z podcastem czy zarządzania własnym kanałem. Dużym atutem modelu jest także bardzo cicha praca i niskie zużycie energii. QOOBE ANN150 można bez problemu postawić na biurku, schować za monitorem lub zabrać w podróż. A przy tym kosztuje naprawdę niewiele, bo raptem 1349.99 PLN.



Jedno urządzenie, wiele ról

Mini PC coraz częściej przestaje być tylko komputerem stojącym obok monitora. W przypadku osób kreatywnych może pełnić funkcję centrum montażowego, serwera plików, komputera do streamingu, stanowiska do pracy z AI lub zaplecza dla sprytnego studia fotograficznego. Modele QOOBE pozwalają stworzyć takie środowisko bez konieczności inwestowania w dużą, ciężką i drogą jednostkę. W praktyce oznacza to więcej miejsca na biurku, łatwiejszą organizację pracy i możliwość zabrania swojego „studia” tam, gdzie akurat potrzebna jest kreatywność – do domu klienta, na plan zdjęciowy, do coworku lub w podróż.

































źródło: Info Prasowe - QOOBE