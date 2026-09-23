Qualcomm wprowadza Snapdragon X do laptopów z serii Googlebook

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Qualcomm ogłasza partnerstwo z Google, w ramach której platforma Snapdragon X Elite zostanie wykorzystana w pierwszych laptopach Googlebook. Laptopy Googlebook z układem X Elite mają łączyć wysoką wydajność, długi czas pracy i zaawansowane funkcje AI z możliwościami Gemini Intellifence. Urządzenia będą mogły współpracować z telefonami i tabletami wyposażonymi w Snapdragon i system Android. Obsługa natywnych aplikacji i gier sprawi, że Googlebooki staną się częścią spójnego ekosystemu urządzeń osobistych.







Połączenie Snapdragon Elite X i Gemini w laptopach Googlebook zaoferuje wysoką wydajność i ogromną efektywność na jednym ładowaniu. Funkcje, takie jak Cast my Apps, Magic Pointer i Rambler mają wspierać w optymalnej pracy, bez konieczności przerywania zadań. Przekazują użytkownikom tylko istotne wiadomości e-mail, kalendarzy i treści wyświetlanych na ekranie, zapewniając ogromne bezpieczeństwo i płynną integrację z telefonem. Ekosystem Androida pozwala użytkownikom tworzyć, uczyć się i grać, a modele z Snapdragon X Elite obsłużą funkcje Snapdragon Elite Gaming, w tym wyższą liczbę klatek na sekundę i ulepszoną grafikę.



„Wiodące możliwości AI platformy Snapdragon X Elite odmieniły sposób korzystania z komputerów osobistych i stworzyły nowe możliwości bardziej inteligentnych, spersonalizowanych i produktywnych doświadczeń. Platforma zapewnia wyjątkową wydajność i efektywność, a użytkownicy laptopów Googlebook otrzymują teraz także obsługę natywnych aplikacji i gier na Androida. Z dumą współpracujemy z Google oraz globalnymi producentami OEM, zaczynając od firm Dell i HP, aby udostępnić najnowocześniejsze możliwości tej nowej kategorii laptopów z platformą Snapdragon, zaprojektowanych tak, by użytkownicy telefonów z Androidem wyposażonych w Snapdragon mogli płynnie korzystać z wielu urządzeń.” - powiedział Kedar Kondap, Senior Vice President and General Manager, Compute i Gaming, Qualcomm Technologies



„Googlebook to nowa kategoria laptopów zaprojektowanych tak, aby bezproblemowo współpracowały z urządzeniami z Androidem, z których nasi użytkownicy już na co dzień korzystają. Dzięki współpracy z Qualcomm Technologies platforma Snapdragon X Elite zapewnia niezwykłą wydajność, czas pracy na baterii wystarczający na cały dzień oraz efektywność NPU - wszystko to niezbędne do urzeczywistnienia tego ekosystemu. Umożliwia obsługę natywnych aplikacji na Androida, płynną łączność między urządzeniami i intuicyjne funkcje Gemini Intelligence, które pomagają użytkownikom zachować produktywność i nie wypadać z rytmu” - powiedział John Solomon, Vice President and General Manager, Laptops, Tablets, and Android Enterprise, Google.











źródło: Info Prasowe - Qualcomm