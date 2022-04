Questyle CMA Fifteen – flagowy przetwornik słuchawkowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Znana firma Questyle posiadająca wiele lat doświadczenia w projektowaniu

i produkcji najwyższej klasy odtwarzaczy przenośnych i stacjonarnych urządzeń audio wprowadza na rynek swój nowy zbalansowany przetwornik cyfrowo analogowy z wbudowanym wzmacniaczem słuchawkowym CMA Fifteen. Jest to hi-endowe urządzenie, które nie tylko jest – z czego słynie ta marka – perfekcyjnie wykonane, ale także posiada doskonałą funkcjonalność i świetne brzmienie. Ponadto CMA Fifteen korzysta z unikalnej i opatentowanej technologii wzmocnienia prądowego, które wynosi transparentność tego urządzenia na zupełnie nowy, nieznany do tej pory, poziom.







Przy tworzeniu najnowszego i flagowego zarazem urządzenia projektanci marki Questyle wyszli z założenia, że „ewolucja się nigdy nie zatrzymuje”. Dlatego też stworzono produkt, który nie tylko wykorzystuje wieloletnie doświadczenie marki oraz ogromne zaplecze produkcyjno-badawcze, ale także prezentuje najnowsze zdobycze obecnej technologii w nowej, dogłębnie przemyślanej i jakże perfekcyjnej formie. Jednocześnie nazwa tego flagowego wzmacniacza nawiązuje także do piętnastej rocznicy wprowadzenia przez firmę Questyle unikalnej technologii wzmocnienia prądowego. Ta zaawansowana topologia układów wzmacniających oferuje niezrównaną i nieosiągalną dla innych rozwiązań przejrzystość i naturalność brzmienia, z której znane były wcześniejsze hi-endowe produkty tej marki. Ponadto cała ścieżka sygnału oparta jest w całości na elementach dyskretnych, co dodatkowo świadczy o najwyższej randze najnowszego CMA Fifteen.



Najlepszy układ DAC od ESS Technology w starannej aplikacji

Inżynierowie marki Questyle spędzili aż 3 lata na pracach badawczych razem z firmą ESS i wybrali do najnowszego CMA Fifteen najlepszy układ przetwornika, jaki obecnie produkuje ESS Technology, czyli ESS9038PRO. Jest to jeden z najlepszych układów DAC produkowanych obecnie, który oferuje ogromne pokłady transparentności, jednocześnie wspierając wszystkie gęste formaty, wraz z PCM 32bit/768kHz i DSD512 włącznie.



Tor audio na elementach dyskretnych z technologią „Current Mode2”

Aby zapewnić najlepsze możliwe osiągi, praktycznie każdy najlepszy układ przetwornika cyfrowo-analogowego posiada wyjście w trybie prądowym. Jednocześnie, co jest zazwyczaj pomijanym szczegółem, większość aplikacji tych układów zawiera konwerter I/V (prądowo-napięciowy), który zazwyczaj negatywnie wpływa na całokształt brzmienia. W CMA Fifteen wykorzystano fakt, że autorski tor wzmacniający także pracuje w trybie prądowym, bezpośrednio sprzęgając z tym torem pracujący w tym samym trybie układ przetwornika, bez stosowania konwertera prądowo-napięciowego. Zaowocowało to niezwykle transparentnym oraz naturalnym brzmieniem, które jest przy tym i rozdzielcze i gładkie jednocześnie, bo nie wprowadza żadnych zniekształceń, jakie często pojawiają się przy konwersji między trybami pracy wzmacniacza.



CMA Fifteen – MQA, Bluetooth i Apple Lossless na pokładzie

Flagowy przetwornik marki Questyle wspiera pełne dekodowanie formatu Master Quality Authenticated, umożliwiając odtwarzanie strumieni i plików audio zapisanych w tym formacie w najlepszej możliwej jakości. Co więcej, urządzenie to posiada także starannie zaimplementowany interfejs Bluetooth wraz z obsługą kodeka LDAC, który umożliwia bezprzewodową transmisję danych w formacie LDAC aż do rozdzielczości 24bit/96kHz. Wisienką na torcie jest także wsparcie dla standardu Apple Lossless. Zastosowano tutaj dodatkowy port USB-C (oprócz standardowego wejścia USB-B), tak aby uprościć połączenie z urządzeniami Apple.



Zaawansowana funkcjonalność przedwzmacniacza i toru analogowego

CMA Fifteen posiada także wejście liniowe, dzięki czemu może pełnić funkcję doskonałego, transparentnego przedwzmacniacza. Z kolei analogowe wyjścia urządzenia pozwalają na wybór poziomu wyjściowego +14dBu (standardowy poziom używany w sprzęcie hi-fi) oraz +20 dBu (standard pro-audio), co dodatkowo znacznie zwiększa kompatybilność tego urządzenia. Wyjścia liniowe posiadają regulację głośności, jednakże możemy ją za pomocą przełącznika pominąć, jeżeli chcemy podłączyć CMA Fifteen na przykład do wzmacniacza zintegrowanego.



Dodatkowo mamy możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów biasu we wzmacniaczu słuchawkowym, czyli „standardowy” i „wysoki”. Ten ostatni zapewni pracę w pełnej Klasie A na zdecydowanej większości słuchawek, oferując najwyższy poziom transparentności i precyzji.



CMA Fifteen – jakość tkwi w detalach

W Questyle zawsze uważano, że najlepsze produkty rodzą się nie tylko z doskonałej wizji, ale także i z dopracowania każdego, najdrobniejszego nawet elementu danego urządzenia. Dlatego tworząc każdy produkt inżynierowie tej marki zwracają uwagę na każdy najdrobniejszy nawet szczegół i detal.



CMA Fifteen nie tylko kontynuuje tą tradycję, ale i wynosi ją na zupełnie nowe wyżyny. Przede wszystkim zadbano o odpowiednią konstrukcję oraz wykonanie obudowy. Przednia ścianka urządzenia to najwyższej próby aluminium 6063, które zazwyczaj stosowane jest w lotnictwie. Co więcej, element ten jest wykonany z precyzją +/- 0.02mm. W połączeniu z idealnie sztywną i precyzyjnie dopasowaną z resztą obudowy zapewnia to znakomitą ochronę przed wibracjami, które są zmorą wielu, często niezwykle drogich urządzeń audio.

Ponadto obudowa CMA Fifteen posiada laserowo obrabiane elementy takie, jak pokrętło głośności, czy napisy. Całości dopełnia zastosowanie antywibracyjnych nóżek wykonanych za pomocą obróbki CNC, które posiadają specjalne warstwy gumy izolujące urządzenie od podłoża. Funkcjonalność tego urządzenia zwiększa pilot zdalnego sterowania, który znajdzie zastosowanie, kiedy będziemy chcieli użyć tego doskonałego urządzenia w systemie stacjonarnym.



Questyle CMA Fifteen właśnie trafił na polski rynek a urządzenie przetestować można już teraz w sklepach HiFiPRO i MP3Store. Sugerowana cena detaliczna Questyle CMA Fifteen wynosi 11595 PLN brutto.





























Źródło: Info Prasowe / MIP