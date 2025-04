Questyle M18i i M15c – nowoczesne i świetnie grające dongle

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka znana z bardzo ciekawych urządzeń oraz unikalnych rozwiązań układowych wprowadza właśnie na rynek dwa nowe dongle: M18i oraz M15c. Te dwa niewielkie i jednocześnie świetnie wykonane urządzenia są odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy oczekują nie tylko znakomitej jakości wykonania oraz praktyczności, ale też świetnego, dojrzałego brzmienia. Co niezwykle istotne, oba nowe dongle są kontynuacją rozwiązania o nazwie „Current Mode Amplification”, jakie firma Questyle stosuje z powodzeniem od lat. M18i będzie świetnym wyborem dla wszystkich oczekujących wysokiej klasy niewielkiego przetwornika cyfrowo-analogowego z wbudowanym Bluetooth. M15c to z kolei propozycja atrakcyjna cenowo, lecz wciąż korzystająca z najlepszych rozwiązań marki.







Questyle M18i – zaawansowany dongle z Bluetooth

Najnowszy Questyle M18i czerpie z wielu lat doświadczeń marki Questyle. Dzięki temu zastosowano w nim cały szereg zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które do tej pory nie były spotykane w tego typu urządzeniach. Przede wszystkim mamy tutaj zaawansowaną architekturę Dual-Mono jaką zastosowano w części przetwornika cyfrowo-analogowego. Została ona oparta o dwa układy firmy ESS Technology ES9219Q, które wraz z autorską topologią TTA (Three-Tier Architecture) oferują nie tylko znakomite parametry mierzalne, ale także świetne, nasycone i zarazem niezwykle naturalne i otwarte brzmienie. Cały tor audio jest w Questyle M18i całkowicie zbalansowany, począwszy od przetworników, poprzez autorskie moduły wzmocnienia prądowego, aż po wyjście słuchawkowe. Jednocześnie zadbano także o tak ważne elementy, jak zasilanie czy układ zegara.



Wyświetlacz OLED, certyfikacja Apple MFi oraz Bluetooth 5.4

Najnowszy dongle jest także pierwszym urządzeniem tego typu marki Questyle, które posiada wbudowany nowoczesny wyświetlacz OLED. Został on specjalnie zaprojektowany tak, aby jego działanie nie wpływało na jakość audio. Co więcej, M18i posiada pełną certyfikację firmy Apple, co z kolei sprawia, że będzie bez problemu współpracował ze wszystkimi urządzeniami tej marki. Teraz możemy mieć prawdziwy wybór, bo niezależnie od tego, czy podłączymy nowego Questyle’a do komputera stacjonarnego, laptopa czy dowolnego telefonu bądź tabletu, to będzie on z każdym z tych urządzeń bezproblemowo współpracował. Co więcej, mamy tutaj także obsługę najnowszego standardu Bluetooth 5.4. A to sprawia, że możemy poprzez Questyle M18i odtwarzać muzykę także bezprzewodowo. Dzięki zaś wsparciu takich kodeków, jak aptX HD, LDAC 24bity/96kHz czy LE AUDIO możemy słuchać muzyki w najlepszej możliwej jakości. Na dodatek producent pomyślał o zapewnieniu doskonałej jakości rozmów głosowych umieszczając w urządzeniu znakomity mikrofon firmy Infineon.



Questyle M18i dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 1699 PLN.





Questyle M15c – atrakcyjny cenowo dongle dla wymagających

Nowy i jednocześnie niezwykle przystępny cenowo M15c został stworzony, ponieważ fani marki chcieli nowoczesnego dongle’a opartego na flagowym układzie przetwornika cyfrowo-analogowego marki Cirrus Logic. Jednocześnie pomimo niezwykle atrakcyjnej ceny także i tutaj zastosowano autorską technologię Current Mode Amplification. A to oznacza, że znajdziemy w M15c firmowy moduł wzmocnienia prądowego SIP, który odpowiada za znakomitą jakość toru analogowego znajdującego się bezpośrednio za przetwornikiem, co z kolei przekłada się na pełne, nasycone a przy tym naturalne brzmienie. Mało tego, nowy Questyle M15c wspiera wszystkie gęste formaty, wliczając w to zarówno odtwarzanie PCM aż do 384 kHz oraz DSD aż do DSD128 włącznie. Cała konstrukcja jest przy tym niezwykle przemyślana, bo zastosowano także unikalne dla marki Questyle zasilanie i odpowiednią topologię całego układu. Ponadto mamy tutaj także pełną certyfikację Apple MFi, co z kolei spraiwa, że M15c będzie bez problemu działał zarówno z komputerami marki Apple, jak również z telefonami oraz tabletami tej firmy. Dodatkowo mamy też zbalansowane wyjście słuchawkowe, aluminiową obudowę oraz unikalne dla Questyle i ponadczasowe wzornictwo.



Questyle M15c dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 499 PLN.































źródło: Info Prasowe - MIP