Questyle Sigma PRO - jakość dźwięku w Twojej kieszeni

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Questyle Sigma to miniaturowa wersja flagowego modelu CMA 12 Master, zaprojektowana z myślą o entuzjastach audio, którzy nie chcą iść na kompromisy. Urządzenie wykorzystuje opatentowaną przez Questyle technologię Current Mode Amplification (CMA), która zapewnia wyjątkowo niskie zniekształcenia (0.0002%) i potężną moc wyjściową (>5V), przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Dzięki temu Sigma jest w stanie napędzić nawet najbardziej wymagające słuchawki, zachowując przy tym niezwykłą czystość i dynamikę dźwięku. Sigma wyposażona jest w trójpoziomową architekturę dekodowania TTA, która pozwala na osiągnięcie desktopowej rozdzielczości dźwięku, obsługując formaty PCM do 768 kHz i DSD do DSD512. Urządzenie posiada certyfikat Apple MFi, co gwarantuje idealną kompatybilność z urządzeniami iPhone/iPad, a także podwójny certyfikat Qualcomm Snapdragon Sound i Sony LDAC, umożliwiając bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku w najwyższej jakości.







Questyle Sigma PRO: Bezkompromisowa Moc i Wszechstronność

Questyle Sigma PRO to rozwinięcie koncepcji Sigma, skierowane do najbardziej wymagających użytkowników. Wersja PRO wyposażona jest w podwójny przetwornik cyfrowo-analogowy ESS9069, co przekłada się na jeszcze lepszą separację kanałów i niższy poziom szumów. Dzięki temu Sigma PRO oferuje jeszcze bardziej neutralne, szczegółowe i referencyjne brzmienie.



Sigma PRO wyróżnia się również większą mocą wyjściową oraz szerszym wachlarzem złącz, w tym wyjściami słuchawkowymi 3.5 mm, 4.4 mm i 6.35 mm, co pozwala na podłączenie praktycznie każdych słuchawek. Ręczna regulacja wzmocnienia (gain) umożliwia precyzyjne dopasowanie mocy do konkretnego modelu słuchawek. Wbudowana bateria o pojemności 4300 mAh zapewnia do 12 godzin pracy, a podwójny port USB-C pozwala na jednoczesne ładowanie i słuchanie muzyki, eliminując obawy o rozładowanie baterii.



Dostępność i Cena

Questyle Sigma i Sigma PRO będą dostępne w Polsce w lutym 2026 w cenach odpowiednio:

Questyle Sigma: Cena 2699 PLN

Questyle Sigma PRO: Cena 3999 PLN





























źródło: Info Prasowe - MIP