Questyle USB Audio M12 & M15

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Questyle M12 to zaawansowany mobilny przetwornik cyfrowo-analogowy do słuchawek HiFi i wzmacniacz wyposażony w zaawansowany układ DAC ES9281AC ESS Sabre zapewniający najlepszą w swojej klasie jakość dźwięku przy bardzo niskich zniekształceniach. Questyle M12 jest w stanie zapewnić czysty i potężny sygnał wyjściowy z telefonu, z dowolnej platformy strumieniowej, dzięki opracowanej przez markę Questule niezależnej technologii wzmacniacza słuchawkowego „Current Mode”. Questyle M12 wykorzystuje opatentowaną przez Questyle technologię „Current Mode Amplification”, aby stać się potężnym wzmacniaczem słuchawkowym.







Korzystając z samodzielnie opracowanego modułu wzmacniacza prądowego SiP, Questyle M12 jest wolny od ograniczeń mocy chipów wzmacniacza telefonu komórkowego, a zamiast tego zapewnia ultra-niski poziom zniekształceń wynoszący 0,0003%, ultra-wysoką prądową moc wyjściową i doskonałą kontrolę dźwięku. Krótko mówiąc, w pełni wykorzysta potencjał zarówno twoich słuchawek, jak i utworów muzycznych o wysokiej rozdzielczości. Po podłączeniu do pary słuchawek, wbudowany inteligentny system wykrywania Questyle M12 automatycznie wykryje i dostosuje się do impedancji słuchawek, natychmiast zapewniając doskonałą dynamikę i rejestrując szczegóły ukryte głęboko w utworach.



Questyle M12 zawiera również technologię renderowania MQA (Master Quality Authenticated), która może łączyć się z sygnałem MQA Core i dostarczać ostateczne rozwinięcie pliku MQA. Jest to nowa technologia, która usuwa zniekształcenia cyfrowe i efektywnie pakuje strumienie audio w pliki, które są wystarczająco małe, aby można je było przesyłać strumieniowo, zapewniając najwyższą jakość odtwarzania oryginalnego dźwięku w bardziej wydajny sposób. Questyle M12 jest w pełni kompatybilny z systemami Android 5.1 i nowszymi dla smartfonów i tabletów. Obsługuje również systemy Mac OS i Windows 10 w wersji 18.3 i nowszych bez konieczności instalowania dodatkowej sterowników.



Questyle M12 nie ma żadnych elementów sterujących ani przełączników, ale automatycznie dostosowuje moc na podstawie impedancji wykrytej na wyjściu słuchawkowym. To, co ma, to czysty, przejrzysty dźwięk, który daje posmak flagowych przetworników cyfrowo-analogowych marki Questyle.



Jeśli szukasz doskonałej jakości dźwięku, ale nie przejmujesz się mocą – lub jeśli ekstremalna przenośność jest czymś niezwykle istotnym – Questyle M12 może być doskonałym wyborem. Produktów szukaj w dobrych sklepach audio lub zapraszamy do testów osobistych w sklepach MP3Store.pl oraz HiFiPRO.pl na terenie kraju.



Cena sugerowana Questyle M12 wynosi 649 PLN brutto.





Cechy:

> Opracowany przez Questyle tryb prądowy dla niezależnego wzmacniacza słuchawkowego.

> Inteligentne wykrywanie impedancji.

> Wysokowydajny układ dekodujący ES9281AC .

> Obsługa dekodowania MQA.

> Obsługa dekodowania 32-bitowego PCM/384 kHz.

> Obsługa dekodowania DSD256.

> Minimalistyczny projekt.

> Moc wyjściowa:- 16Ω: 46.11mW. 32Ω: 26.71mW. 300Ω: 12,26mW. 600Ω (przełączanie na wyjście liniowe): 2V.

> Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz.

> THD+N: 0.0003%.

> Materiał budowlany: anodowany stop aluminium CNC.

> Wymiary: 51×16.5×8.1mm.





Questyle M15

Questyle M15 to przenośny bezstratny przetwornik cyfrowo-analogowy ze wzmacniaczem słuchawkowym, który obiecuje „bezkompromisową wydajność i najlepszą w swojej klasie wierność”, bez ograniczeń słuchania tylko „w drodze”. Questyle podkreśla, aby nie dać się zwieść małym rozmiarom, ponieważ M15 oferuje najwyższą jakość przenośnego dźwięku „czy to przez słuchawki, czy przez system Hi-Fi”.



Podczas gdy większość producentów DAC USB Dongle używa zwykłego wbudowanego wzmacniacza, wzmacniacz trybu prądowego zaprojektowany przez Questyle ma mniejsze zniekształcenia i szumy oraz oferuje większą przepustowość niż podobne wzmacniacze trybu napięciowego. Questyle M15 zawiera dwa opatentowane przez firmę Questyle moduły CMA (Current Mode Amplification) SiP, co daje łącznie cztery silniki wzmacniaczy CMA. Ten obwód wzmacniający z poczwórnym napędem „daje wyjątkowo mocne wyjście, które może napędzać prawie każde słuchawki”, twierdzi firma. Wzmacniacze Current Mode charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, niskim napięciem pracy i minimalnym zużyciem energii. Wzmocnienie w trybie prądowym ma naturalnie niską impedancję, zapewniając M15 przepustowość do 1 MHz, zniekształcenia tak niskie, jak 0,0003% przy dynamice -130dB co umożliwia odtworzenia każdego szczegółu ukrytego głęboko w każdej ścieżce. Questyle M15 jest wyposażony w wysoko oceniany flagowy przetwornik cyfrowo-analogowy ESS ES9281AC, który może obsługiwać nawet PCM384kHz/32bit i DSD256.



Questyle M15 obsługuje prawie wszystkie platformy strumieniowego przesyłania muzyki na całym świecie, w tym Apple Music, Tidal, Spotify, Deezer, QQ Music i wiele innych. W pełni obsługuje i dekoduje ALAC, FLAC, MQA i inne bezstratne formaty. Dzięki czterem obwodom wzmacniacza CMA, Questyle M15 obsługuje zarówno wyjścia niezbalansowane (TRS 3,5 mm), jak i zbalansowane (4,4 mm TRRS) aby zmaksymalizować moc wyjściową. Jednocześnie dzięki systemowi Torex zarządzania energia jest realizowane bez nadmiernego rozładowywania baterii telefonu. M15 posiada również ręczną regulację wzmocnienia za pomocą suwaka z boku, co ułatwia wybór wysokiego/niskiego wzmocnienia w zależności od podłączonych słuchawek, głośnika lub systemu HiFi. Dzięki temu M15 zapewnia wystarczającą moc do obsługi pełnowymiarowych słuchawek.



Questyle M15 Jest dla słuchaczy o bardzo wysokich standardach to zdecydowanie warto sięgnąć po to urządzenie. Jeśli nie masz pewności to zapraszamy do odsłuchu w sklepach MP3Store.pl lub HiFiPRO.pl. Cena sugerowana Questyle M15 wynosi 1199 PLN brutto.





Cechy:

> Opatentowane moduły CMA firmy Questyle.

> Cztery pełne tory wzmacniające.

> Flagowy układ Sabre DAC ES9281AC.

> Dwa porty wyjściowe (3.5mm Single-Ended + 4.4mm wyważone).

> Obsługa sygnału wysokiej rozdzielczości PCM, DSD i MQA.

> Najwyższa wydajność wyjściowa z ultra-niskim poziomem hałasu.

> Wiodące w klasie bardzo niewielkie zniekształcenia.

> Dwustopniowy przełącznik wzmocnienia.

> Wskaźniki LED dla wzmocnienia i aktywnego bitrate.

> Układ zasilania TOREX o niskim poborze mocy.

> Minimalistyczny design z metalowa obudowa i przezroczysta osłona.

> Obsługuje wiele urządzeń, w tym smartfony, tablety, systemy Windows i Mac.

> Parametry dekodowania: PCM 32-Bit/384kHz, DSD256.

> Interfejs wyjściowy: 3.5mm single-ended, 4.4mm zrównoważony.

> Moc wyjściowa (3.5mm): 11.97mW przy 300Ω, Vout(max): 1.895Vrms.

> Moc wyjściowa (4.4mm): 22.60mW przy 300Ω, Vout(Max): 2.624Vrms.

> Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz ± 0.1 db.

> THD + N: 0.0003%.

> Wymiary: 61.8x27.2x12mm.







































Źródło: Info Prasowe / MIP