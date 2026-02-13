RAZER BLACKSHARK V3 dla XBOX – WHITE EDITION

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dziś BlackShark V3 dla Xbox – White Edition. Nowa wersja kolorystyczna pasuje do każdego zestawu Xbox i daje graczom możliwość odświeżenia swojej stacji bojowej. Znakomity komfort, skuteczna izolacja i czytelność dźwięku wciąż są tu na najwyższym poziomie – teraz w zupełnie nowym stylu. Seria BlackShark V3 jest znana wśród graczy konsolowych z wygody, jakości dźwięku i solidnej wydajności, sprawdzonej w turniejach. White Edition dodaje do tego świeży, nowoczesny wygląd, który będzie dobrze wyglądał w każdym pokoju gracza. To nie tylko nowy kolor – to też wyraz dbałości Razera o to, by gracze mogli wyrazić siebie i mieć sprzęt dopasowany do swojego stylu, bez utraty jakości.







Przemyślany design, który przyciąga wzrok

Aby White Edition wyglądało świetnie na wszystkich materiałach – metalach, plastiku i tkaninach – każdy element został dopracowany. Chodziło o to, żeby słuchawki nie tylko dobrze wyglądały, ale też były trwałe i komfortowe w codziennym użytkowaniu. Efekt? Spójny wygląd, który zachowuje charakterystyczny kształt BlackShark V3 i jego sportowy, funkcjonalny design.



BlackShark V3 dla Xbox – White Edition

Nowy członek rodziny BlackShark, stworzony dla graczy, którzy chcą wyraźnie słyszeć każdy detal, dobrze czuć się podczas wielogodzinnej gry i mieć sprzęt gotowy na każdą rundę.



Najważniejsze cechy:

- Razer HyperSpeed Wireless Gen-2: Najszybsza technologia bezprzewodowa z bardzo niskim opóźnieniem, idealna do gier wymagających refleksu (opóźnienie nawet do 10 ms).

- Odłączany mikrofon Razer HyperClear Super Wideband 9.9 mm: Twój głos zawsze brzmi naturalnie i wyraźnie, niezależnie od sytuacji w grze.

- Razer TriForce Titanium 50 mm Drivers: Lepiej słychać wysokie tony, średnie są pełniejsze, a bas mocny – wszystko po to, by nie przegapić żadnego szczegółu w grze.

- Wygoda przez wiele godzin: Słuchawki są tak zaprojektowane, by można było grać długo, nie czując dyskomfortu.

- Kompatybilność z różnymi platformami: Optymalizacja pod Xbox, ale można je też łatwo używać na innych urządzeniach przez 2.4 GHz, Bluetooth, kabel USB-A lub złącze 3.5 mm.



BlackShark V3 dla Xbox w White Edition to połączenie sprawdzonej wydajności i nowego wyglądu, które zadowoli zarówno codziennych graczy, jak i profesjonalistów.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer BlackShark V3 dla Xbox – White Edition - 149.99 USD / 169.99 € MSRP. Dostępne teraz na Razer.com, w RazerStores i wybranych sklepach na całym świecie.





















źródło: Info Prasowe - Razer