RAZER COLLECTION - gotowy do gry z Dolce&Gabbana

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer oraz Dolce&Gabbana, znany włoski dom mody luksusowej, zaprezentowali podczas RazerCon 2023 swoją długo oczekiwaną wspólną kolekcję. Dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Razer, Min-Liang Tan, podczas prezentacji na pierwszy plan wysunął przełomową kolekcję łączącą modę z najwyższej półki z najnowocześniejszą technologią gamingową, obejmującą odzież, urządzenia peryferyjne do gier i pierwsze na świecie krzesło Razer Chroma RGB. Kolekcja ucieleśnia odrębną kolorystykę obu marek w kolorze wściekłej zieleni i złota, gustownie łączy charakterystyczną dla graczy estetykę Razera z innowacją i zamiłowaniem Dolce&Gabbana do rzemiosła, wznosząc połączenie gier i mody na niezrównany poziom.







Kolejny poziom funkcjonalnej mody

The Dolce&Gabbana | Razer ready-to-wear collection obejmuje starannie dobraną gamę odzieży, zawierającą wyraziste elementy i uniwersalne akcesoria, które wyznaczają przyszłość mody, jednocześnie oddając hołd estetyce graczy. Domenico Dolce i Stefano Gabbana stworzyli niezwykle rozpoznawalną kolekcję, składającą się z oversize’owych T-shirtów, spodni bojówek i wyrazistych bluz z kapturem, łączących kultowe kolory Razera i Dolce&Gabbana. Kolekcja, ozdobiona logo obu marek, symbolizuje ciągłe i niekończące się dążenie do innowacji.



Luksusowa moda spotyka się z wysoką wydajnością

Dolce&Gabbana | Razer Barracuda może pochwalić się eleganckim zarysem ozdobionym kultowym logo Razer Triple-Headed Snake oraz monogramem Dolce&Gabbana w eleganckim wykończeniu platerowanym 24-karatowym złotem, uzupełnionym nakładką z nadrukiem zebry na nausznikach. Wyposażony w przetworniki Razer TriForce Titanium 50 mm i dźwięk THX Spatial Audio, ten zestaw słuchawkowy zapewnia szczegółowy i mocny dźwięk, zapewniając wciągające wrażenia z gry. Pałąk i wyściółka nauszników z pianki FlowKnit Memory Foam zapewniają długotrwały komfort, dzięki czemu dłuższe sesje grania stają się przyjemnością.



Dolce&Gabbana | Razer Enki Pro na nowo definiuje ergonomiczną doskonałość, oferując połączenie logo Razer Triple-Headed Snake i charakterystycznego monogramu Dolce&Gabbana, a także luksusowego logo Dolce&Gabbana platerowanego 24-karatowym złotem. Wyposażony w wydłużone o 110 stopni łuki barkowe, ultraszeroką 21-calową podstawę siedziska, odchylanie oparcia o 152 stopnie, wbudowane łuki lędźwiowe oraz luksusową tapicerkę oparcia i podstawy siedziska ze skóry Alcantara, ten fotel gamingowy jest uosobieniem komfortu i luksusu.



Dolce&Gabbana | Razer Enki Pro – Chroma Edition to pierwszy na świecie fotel gamingowy Razer Chroma RGB, wyprodukowany jako prezentacja koncepcyjna, a jego efektowna złota wersja będzie dostępna w sprzedaży, dzięki czemu najwięksi entuzjaści będą mieli okazję wejść w posiadanie kawałka gamingowego luksusu.



Limitowana edycja Dolce&Gabbana | Razer collection będzie dostępna w okresie świątecznym pod koniec 2023 roku, a na całym świecie dostępnych będzie jedynie 1337 egzemplarzy produktów.





















































Źródło: Info Prasowe - Razer