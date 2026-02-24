RAZER KIYO V2 - 4K z mocą AI w wersjach QUARTZ I WHITE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś wprowadzenie dwóch nowych wersji kolorystycznych swoich kamer internetowych nowej generacji: Razer Kiyo V2 oraz Razer Kiyo V2 X. Od teraz dostępne w wariantach Quartz i White - oferują twórcom jeszcze więcej możliwości. Wraz z nowymi wersjami kolorystycznymi model Kiyo V2 zyskuje funkcję AI Face Retouching w aplikacji Camo Studio, zapewniając natychmiastowy efekt „studyjnego wykończenia”. Narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby wyglądać naturalnie przed kamerą — subtelnie wygładza niedoskonałości i w czasie rzeczywistym dostosowuje się do zmieniającego się oświetlenia oraz warunków otoczenia. Użytkownicy mogą aktywować tę funkcję AI, aktualizując aplikację do najnowszej wersji Camo Studio.







Razer Kiyo V2 X: Prosta konfiguracja. Poważna jakość, teraz w Quartz i White

Model Razer Kiyo V2 X, dostępny teraz także w wariantach Quartz i White, to propozycja dla twórców, streamerów i profesjonalistów, którzy szukają wyraźnego kroku naprzód — bez komplikowania swojego stanowiska pracy. To przystępne cenowo rozwiązanie, które łączy wysoką jakość obrazu z maksymalną prostotą użytkowania. Kamera oferuje rozdzielczość 1440p przy nawet 60 klatkach na sekundę, zapewniając doskonały balans między szczegółowością a płynnością ruchu — wyraźnie lepszy niż w przypadku standardowych webcamów. Dzięki wyższej liczbie FPS ruch wygląda naturalnie i płynnie, co ma ogromne znaczenie podczas streamów, prezentacji produktów czy codziennych wideospotkań. Szybki autofocus oraz szerokokątny obiektyw dbają o to, by obraz pozostał ostry, a użytkownik w centrum uwagi — nawet wtedy, gdy jest w ruchu.



Funkcja plug-and-play sprawia, że konfiguracja zajmuje dosłownie chwilę. W połączeniu z praktycznymi narzędziami do optymalizacji obrazu Kiyo V2 X oferuje imponującą jakość bez zbędnych ustawień i technicznych barier. Wbudowany mikrofon zapewnia czysty dźwięk, dzięki czemu kamera świetnie sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas transmisji na żywo. To idealny wybór dla osób ceniących nowoczesną estetykę, minimalizm oraz sprzęt, który po prostu działa.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Kiyo V2 – Black / Quartz / White - 149.99 USD / 169.99 € (MSRP) - dostępna już teraz na Razer.com, w RazerStores oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie. Każdy zakup Razer Kiyo V2 obejmuje bezpłatną, dożywotnią licencję na Camo Studio.



Razer Kiyo V2 X – Black / Quartz / White - 99.99 USD / 109.99 € (MSRP)





Najważniejsze funkcje:

1. Nagrywanie w 4K przy 30 FPS z wykorzystaniem sensora Sony STARVIS, gwarantującego wyraźne detale i realistyczne odwzorowanie kolorów nawet przy słabym oświetleniu.

2. Inteligentne automatyczne kadrowanie (Auto-Framing) oraz funkcję One-Click Enhancement, które dbają o to, by użytkownik zawsze pozostawał w centrum kadru, a obraz był automatycznie zoptymalizowany.

2. Zaawansowane sterowanie poprzez Razer Synapse, oferujące precyzyjną regulację w stylu DSLR w ramach intuicyjnego, zintegrowanego panelu.

3. Obsługa High Dynamic Range (HDR) oraz ultraszerokie pole widzenia 93° (FOV), zapewniające żywy, immersyjny obraz i elastyczne kadrowanie bez zniekształceń.

4. Kompleksowy zestaw narzędzi wizualnych, w tym tryb spotlight, rozmycie tła, zastępowanie tła oraz wbudowane nakładki brandingowe — wszystko napędzane przez Camo Studio.

5. Wbudowany mikrofon zapewnia czysty, gotowy do streamingu dźwięk w każdej sytuacji.











źródło: Info Prasowe - Razer