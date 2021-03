RAZER pokazuje kolekcję ubrań KANAGAWA WAVE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer przedstawiła dzisiaj Kanagawa Wave Apparel, limitowaną kolekcję odzieży wykonanej z materiałów pozyskanych z tworzyw sztucznych wyłowionych z mórz i oceanów. Odzież, ozdobiona motywami nawiązującymi do słynnego drzeworytu pt. „Wielka Fala w Kanagawie”, ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię zanieczyszczenia mórz tworzywami sztucznymi, a także ma sfinansować wysiłki na rzecz zmniejszenia ilości plastiku pływającego w wodach morskich w celu ochrony oceanów i ich mieszkańców. Kolekcja pojawi się 7 kwietnia 2021 r. o godzinie 19:00 czasu PDT (8 kwietnia 2021 r. , 4:00 rano CEST) w bardzo ograniczonych ilościach.







fani, którzy będą chcieli zdobyć ekskluzywny zestaw Kanagawa Wave, muszą działać szybko i odwiedzić witrynę

http://www.razer.com/gear-and-apparel/kanagawa-wave, aby otrzymać powiadomienie o uderzeniu fali. Ostatnia linia ubrań Razera - „GAMING APE”, wyprzedała się dosłownie w ciągu kilku minut, dlatego fani powinni zarejestrować się wcześniej, aby uniknąć utraty zestawu.



Każda pozycja w asortymencie, obejmującym bluzę z kapturem, t-shirt, podkoszulek, szorty i czapkę, jest wykonana z wysokiej jakości materiałów wykonanych w 100% z plastiku morskiego pochodzącego z recyklingu. Ubrania wytwarzano w ramach szerszego programu usuwania tworzyw sztucznych wyłowionych z wód morskich i przetwarzania ich w użyteczne produkty, które teraz obejmują stylową odzież Kanagawa Wave firmy Razer.



Każdego roku do oceanów trafia około 11 milionów ton tworzyw sztucznych, poważnie zagrażających organizmom morskim i stających się częścią ich łańcucha pokarmowego. W celu ograniczenia tego problemu, dochody z kolekcji Kanagawa Wave zostaną przeznaczone na odzyskiwanie tworzyw sztucznych wyłowionych u brzegów niektórych z najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem obszarów. Za każdy przedmiot sprzedany w tej kolekcji Razer sfinansuje odzyskanie 1 kg tworzyw sztucznych z pochodzących z mórz.



Odzież z linii Kanagawa Wave to druga z proekologicznych inicjatyw Razera pod niedawno ogłoszonym hasłem #GoGreenWithRazer. Stanowi ona kontynuację niezwykle udanego i ciągle trwającego programu ochrony prowadzonego przez maskotkę Razera Sneki Snek. Pierwotny cel programu, jakim było uratowanie 100 000 drzew, został już przekroczony. Obecnie inicjatywa stawia sobie za zadanie uchronienie 1 000 000 drzew.



Poprzez te oraz inne przyszłe inicjatywy i akcje Razer chce zaangażować i pobudzić do działania społeczność graczy w celu ochrony środowiska i zagwarantowania, że świat pozostanie areną, na której wszyscy będziemy mogli nadal grać.



Aby uzyskać więcej informacji na temat kolekcji odzieży Kanagawa Wave, zarejestrować się w celu otrzymywania powiadomień lub zakupu odzieży, odwiedź stronę razer.com/gear-and-apparel/kanagawa-wave.





CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Kanagawa Wave Zip (bluza z kapturem): €159.99

Razer Kanagawa Wave (T-shirt): €99.99

Razer Kanagawa Wave (Tank Top): €79.99

Razer Kanagawa Wave (spodenki): €89.99

Razer Kanagawa Wave (czapeczka): $€59.99



Ubrania będzie można kupić na Razer.com, w ilości 1337 sztuk, od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 4:00 rano (CEST).



































Źródło: Info Prasowe / Razer