REDMAGIC 10 Pro trafia do sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

REDMAGIC 10 Pro trafia do oferty sieci Plus, otwierając przed graczami kolejny kanał dostępu do jednego z wiodących smartfonów gamingowych na rynku. Urządzenie zaprojektowano z myślą o maksymalnej wydajności, zaawansowanym systemie chłodzenia i ekranie o wysokiej częstotliwości odświeżania. To połączenie pozwala w pełni wykorzystać potencjał mobilnej rozgrywki. Wiodący producent mobilnych urządzeń gamingowych REDMAGIC pod koniec lutego rozszerzył swoje kanały dystrybucji w Polsce o nowego partnera - sieć telekomunikacyjną Plus. Nawiązanie współpracy umożliwi graczom w kraju łatwiejszy dostęp do smartfona.







Moc, która nie zna granic

Smartfon REDMAGIC 10 Pro to propozycja dla użytkowników oczekujących najwyższej wydajności w grach mobilnych. Sercem urządzenia jest Qualcomm Snapdragon 8 Elite wspierany przez 16 GB pamięci RAM LPDDR5X Ultra oraz 512 GB pamięci wewnętrznej, co przekłada się na rozgrywkę praktycznie bez spadków liczby klatek na sekundę. Ekran AMOLED o przekątnej 6,85 cala i częstotliwości odświeżania 144 Hz stanowi gamingowy standard, wciąż niedostępny w wielu współczesnych smartfonach. Za stabilność pracy odpowiada autorski system chłodzenia REDMAGIC ICE-X wraz z wbudowanym wentylatorem osiągającym prędkość do 23 000 obr./min. Urządzenie wyposażono również w baterię o pojemności 7050 mAh oraz szybkie ładowanie o mocy do 100 W, co pozwala szybko wrócić do gry nawet po intensywnej sesji.



REDMAGIC 10 Pro to nie tylko wydajne podzespoły, ale również dopracowany design. Proste, eleganckie wzornictwo w czarnej lub białej wersji kolorystycznej, uzupełnione subtelnymi, przyciągającymi wzrok detalami, podkreśla jego gamingowy charakter. Na krawędzi obudowy znajdują się dwa triggery, które zwiększają komfort i precyzję podczas dynamicznych starć.



Dostępny na wyciągnięcie ręki

REDMAGIC 10 Pro jest już dostępny w największych sieciach sprzedaży w Polsce, m.in. Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik, x-kom, Avans oraz Faxtel. Teraz smartfon dołącza również do oferty sieci Plus.

REDMAGIC 10 Pro - 12/256 - 3599.99 PLN

REDMAGIC 10 Pro - 16/512 - 4499.99 PLN











źródło: Info Prasowe - REDMAGIC