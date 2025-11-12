REDMAGIC Astra trafił do sprzedaży w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka REDMAGIC znana jest z najwydajniejszych smartfonów gamingowych na rynku, a teraz do swojej oferty wprowadza po raz pierwszy tablet dla najbardziej wymagających graczy. REDMAGIC Astra redefiniuje rozgrywkę mobilną nie tylko za sprawą topowych podzespołów, ale także kompaktowej konstrukcji i funkcjonalności. REDMAGIC Astra został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite ze wsparciem od autorskiego układu RedCore R3 Pro oraz 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5T. To połączenie sprawia, że tablet nie podda się żadnej grze mobilnej na najwyższych ustawieniach graficznych. Maksymalną precyzję i płynność w rozgrywce w każdych warunkach zapewnia 9.06-calowy wyświetlacz OLED z częstotliwością odświeżania ekranu 144 Hz i maksymalną jasnością do 1600 nitów.







Chłodne podzespoły, kompaktowa konstrukcja

Najnowszy członek rodziny REDMAGIC nie uznaje kompromisów. Mimo kompaktowych rozmiarów (134.2 × 207 × 6.9 mm), tablet oferuje wszystko, czego potrzeba do rywalizacji w grach - i nie zamieni dłoni w piekarnik. Dba o to chłodzenie ICE-X z warstwą grafenową, ciekłym metalem, komorą parową i wentylatorem o prędkości do 20 000 RPM. A to wszystko w wytrzymałej metalowej obudowie, która waży zaledwie 370 gram.



Towarzysz podróży i kanapowych posiedzeń

REDMAGIC nie cięło kosztów na czasie pracy. Pojemna bateria 8200 mAh zapewnia ponad 5,5h rozgrywki w Genshin Impact i 4.5h w PUBG Mobile bez konieczności ładowania, więc idealnie nadaje się do pokonywania monotonii w podróży. A jeśli zdekoncentruje Cię ciągła walka o zwycięstwo, energii wystarczy nawet na 33h ciągłego oglądania filmów. Jeśli nie dokończysz zadania lub ulubionego serialu, to śmiało możesz to zrobić na kanapie pod ciepłym kocem, a do tego przed większym ekranem. Dzięki wejściu DisplayPort oraz USB 3.2 możesz wykorzystać REDMAGIC Astra jako swoiste centrum domowej rozrywki: podłączyć tablet do monitora lub telewizora.



Cena i dostępność

Na ten moment tablet REDMAGIC Astra dostępny jest do zakupu w sklepach dystrybutorów sieci komórkowych Orange i Plus w rekomendowanej cenie 2999 PLN. Kupując tablet, możesz wybrać jeden z dwóch wariantów kolorystycznych: czarnym Eclipse i srebrnym Starfrost.

























źródło: Info Prasowe - REDMAGIC