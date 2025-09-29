REDMAGIC wprowadza do Polski nową linię chłodzeń mobilnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka REDMAGIC rozszerza swoją ofertę produktów w Polsce, wprowadzając na rynek trzy nowe modele nakładek chłodzących do smartfonów z serii REDMAGIC: VC Cooler 6 oraz magnetyczny głośnik REDMAGIC Magnetic Sound System. Nowości od producenta obniżą temperatury urządzeń gamingowych nawet w trakcie najbardziej intensywnych rozgrywek. Marka REDMAGIC na stałe zagościła w Polsce i systematycznie wprowadza kolejne produkty na nasz rynek. Nie każdy jednak wie, że w swojej ofercie posiada nie tylko gamingowe smartfony, ale także akcesoria, które dodatkowo wpływają na wydajność sprzętów oraz odczucia z rozgrywki. Dzięki nim doświadczenia z mobilnego grania zostają wniesione na nowy poziom jakości.







REDMAGIC VC Cooler 6 - skuteczne chłodzenie, efektowny design

REDMAGIC VC Cooler 6 to najbardziej podstawowy model z całej “szóstej” rodziny. Zamontowanie nakładki na smartfonie i uruchomienie jej pozwala obniżyć temperaturę urządzenia o nawet 16 stopni Celsjusza - i to już po 10 sekundach działania. Podczas intensywnych rozgrywek produkt jest w stanie zredukować wytwarzane ciepło aż o 32 st.C, jeśli skorzystamy ze szczytowej mocy chłodzenia, która wynosi do 30 W. Tym sposobem mobilny gracz będzie mógł cieszyć się ze zwiększonej wydajności rozgrywki oraz zniwelować tzw. throttling. Spektakularne wyniki chłodzenia są możliwe dzięki zastosowaniu pięciu rdzeni chłodniczych oraz innowacyjnej powłoki z odlewanego ciśnieniowo aluminium wzmocnionego grafenem. Taka konstrukcja zapewnia o 34% lepsze odprowadzenie ciepła, niż w przypadku użycia konwencjonalnego materiału. W module REDMAGIC VC Cooler 6 znajduje się również 7-łopatkowy wentylator 42 x 10 mm o małych osiach, który zapewnia większy przepływ powietrza.



Całość została zamknięta w nieco masywnej, lecz estetycznej obudowie z podświetleniem RGB. Nadaje to urządzeniu futurystyczny, gamingowy wygląd. Dodatkowo zastosowanie mechanicznych przycisków zapewnia, że nie zmienimy przypadkowo żadnej opcji, a silikonowa poduszka pozbawia obaw o uszkodzenie smartfonu w trakcie nakładania chłodzenia. Co warto dodać, akcesorium możemy sterować za pomocą aplikacji Goper.



REDMAGIC VC Cooler 6 Air - lekkość i komfort

Kolejnym członkiem serii szóstej jest model VC Cooler 6 Air. Gadżet został stworzony dla graczy, którzy cenią lekką i ergonomiczną konstrukcję smartfona, ale chcą go wesprzeć dodatkowym chłodzeniem. VC Cooler 6 Air pozwala pójść na kompromis między wydajnością a wagą, która w tym przypadku wynosi zaledwie 49 gramów i tylko 19 mm wysokości.

Mniejsze gabaryty łączą się z nieco obniżoną efektywnością sprzętu, bo przy stabilnej mocy wyjściowej 15 W maksymalna redukcja temperatury wynosi 25 st.C. W zamian za to producent zapewnia komfort płynący z cichego działania sprzętu, wynoszącego zaledwie 32 dB.



W porównaniu z podstawowym modelem jest to dużo zgrabniejsze urządzenie, które przy tym nie trafi swojego unikalnego, gamingowego wyglądu. Gadżet posiada wbudowane oświetlenie RGB, które możemy łatwo dostosowywać według naszych preferencji, dla najlepszych wrażeń z rozgrywki.



REDMAGIC VC Cooler 6 Pro - dla tych, którzy nie idą na kompromisy

Model z “Pro” w nazwie to prawdziwy mistrz chłodzenia, który nie przejmuje się ograniczeniami. Sprzęt łączy w sobie najlepsze cechy dwóch poprzednich produktów, aby stworzyć jedną, superwydajną jednostkę. Maksymalna redukcja temperatury do 41*C przy maksymalnej mocy do 30 W, cicha praca poniżej 35 dB przy wadze 110 gram i nieznacznie większych wymiarach, niż w przypadku VC Coolera 6 Air. Dodatkową funkcją tego urządzenia jest inteligentna kontrola AI, która stale monitoruje temperatury nakładki i na tej podstawie dynamicznie dostosowuje prędkość wentylatora i moc chłodzenia. Moduł skutecznie radzi sobie z występowaniem problemów w trakcie pracy i poprawia jego bezpieczeństwo, aby dbać o optymalną dystrybucję ciepła i kondycję sprzętu.



Podobnie jak w przypadku poprzednich modeli, REDMAGIC VC Cooler 6 Pro charakteryzuje się prawdziwie gamingowym designem. Rozszerzono spektrum barw oświetlenia do pełnego zakresu, a aplikacja Goper pozwala na ustawienie dynamicznych efektów.



REDMAGIC Magnetic Sound System - mały, ale mocny dźwięk

Ostatnim produktem wśród nowości REDMAGIC jest magnetyczny głośnik Magnetic Sound System. Jest to sprzęt uniwersalny, bo wykorzystamy go nie tylko do podniesienia gamingowych wrażeń w trakcie rozrywki, ale także jako standardowy głośnik Bluetooth. Łączność BT 5.3, wydajna bateria 400 mAh pozwalająca na 6 godzin nieprzerwanego grania muzyki, zamknięte zostały w zgrabnej, estetycznej obudowie o całkowitej wadze 62 gram. Głośniczek zamocujemy do telefonu za pomocą pierścienia MagSafe u jego podstawy. Dla osób, które chcą mieć go zawsze przy sobie, umieszczono otwór na zapięcie breloku. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby umieścić sprzęt na biurku. Urządzenie cechuje się wyjątkowym, cyberpunkowym wyglądem, a to dzięki zastosowaniu przezroczystych elementów oraz oświetlenia RGB, które nadaje mu neonowego charakteru.



Ceny i dostępność

Wszystkie wymienione produkty znajdują się w oficjalnej polskiej dystrybucji na stronie internetowej Funtech.pl. W ciągu najbliższych dni sprzęt pojawi się również na półkach sklepów partnerskich.



REDMAGIC VC Cooler 6 - 199 PLN

REDMAGIC VC Cooler 6 Air - 139 PLN

REDMAGIC VC Cooler 6 Pro - 239 PLN

REDMAGIC Magnetic Sound System - 99 PLN



























źródło: Info Prasowe - REDMAGIC