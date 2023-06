RIDER R12 - premiera hulajnogi z dużymi, 12-calowymi kołami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Po dwóch latach na polskim rynku marka RIDER wprowadza nowe modele hulajnóg. RIDER R12 posiada duże, 12-calowe koła, mocny silnik 250 W oraz wydajną baterię 15000 mAh, która pozwala na przebycie do 60 km na jednym ładowaniu. Pojazd ma przedni i tylny hamulec tarczowy oraz czytelny wyświetlacz wskazujący poziom naładowania baterii, prędkość jazdy i przebyty dystans. Hulajnogę wyposażono w trzy tryby jazdy, oświetlenie, światło stop oraz szybki układ składania. Duże, 12-calowe koła nadają hulajnodze terenowy charakter, podnoszą wygodę przemieszczania się po nierównej nawierzchni, a także gwarantują bezpieczeństwo jazdy bez względu na wysokość krawężników.







RIDER R12 posiada dwa hamulce tarczowe: przedni i tylny, które zapewniają bezpieczną i komfortową jazdę. Pojazd posiada trzy tryby jazdy – eco, standard i sport, sygnał dźwiękowy i światło stop. Oświetlenie umieszczono na wysokości koła, osiąga ono na tyle daleki strumień, aby kierujący dokładnie widział przeszkody na drodze, a pozostali uczestnicy ruchu szybciej dostrzegali jego obecność.



Mocny silnik i akumulator zapewniające jazdę do 60 km

RIDER R12 posiada mocny silnik 250 W, który w połączeniu z wydajnym akumulatorem o pojemności 15 000 mAh pozwala na przebycie dystansu do 60 km na jednym ładowaniu. Maksymalna prędkość jazdy hulajnogi została ograniczona przez producenta do dozwolonych 20 km/h. Z jednej strony podnosi to bezpieczeństwo jej użytkowania, z drugiej – eliminuje ryzyko otrzymania mandatu za zbyt szybką jazdę. Czas ładowania baterii to 7-8 godzin. Hulajnoga posiada szeroki podest oraz powłokę antypoślizgową dla bezpiecznego i wygodnego użytkowania, również podczas wykonywania gwałtowniejszych manewrów.



Wygoda dzięki wyświetlaczowi i szybkiemu układowi składania

Czytelny wyświetlacz pozwala na bieżącą kontrolę prędkości jazdy, przebytego dystansu oraz poziomu naładowania baterii. Podgląd ostatniego z tych parametrów możliwy jest także w aplikacji, dzięki czemu w dowolnym momencie użytkownik może sprawdzić, czy hulajnoga wymaga ładowania. Dodatkowo RIDER R12 posiada prosty i szybki układ składania, aby możliwe było zarówno wygodne transportowanie urządzenia, jak i przechowywanie, a także stopkę umieszczoną w podeście, która pozwala na zaparkowanie hulajnogi w dowolnym miejscu.



RIDER R12 wykonany jest ze stali, pojazd waży 20 kg, a maksymalna wysokość kierownicy to 134 cm. Do hulajnogi dołączono ładowarkę, instrukcję obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną. Hulajnoga RIDER R12 w kolorze czarnym dostępna jest w cenie 2999 PLN w Media Expert oraz w cenie 2499 PLN w sieciach Avans i Electro. Polskim dystrybutorem pojazdów marki RIDER jest firma 4cv.



































Źródło: Info Prasowe / 4CV Mobile