RIVACASE Antishock - Antywstrząsowe etui na laptopy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do popularnej serii etui na laptopy RIVACASE Antishock dołączył właśnie nowy model – dodatkowo wzmocnione, usztywnione etui typu hardshell, doskonale pasujące do MacBooka Air 15 oraz laptopów z Windows o przekątnej do 14”. Wraz z dostępnymi wcześniej modelami nowość tworzy pełną kolekcję ochronnych futerałów na komputery o różnych gabarytach, dostępnych w modnych, żywych kolorach. Nowoczesne Macbooki i ultrabooki to często arcydzieła wzornictwa przemysłowego – to smukłe, lekkie i dopracowane do najdrobniejszego szczegółu urządzenia, które towarzyszą nam każdego dnia. Jeśli jednak transportujemy je luzem w plecaku, torbie czy walizce, mogą być narażone na najróżniejsze uszkodzenia, od tych drobnych (jak zarysowania), po całkiem poważne, będące skutkiem wstrząsów czy upadków.







Etui z serii RIVACASE Antishock stworzono właśnie po to, by do takich sytuacji nie dochodziło – są one dostępne w wielu rozmiarach, dopasowanych do najpopularniejszych modeli komputerów przenośnych, zarówno produkcji Apple, jak i innych firm. W serii znajdziemy zarówno modele „poziome” (z otwarciem wzdłuż dłuższego boku), jak i „pionowe” (otwierane na boku krótszym), w wielu różnych, stylowych kolorach – każdy użytkownik znajdzie zatem produkt idealnie pasujący do jego potrzeb i preferencji. Różne modele etui pasują do laptopów/Macbooków z ekranami od 12 do 15.6”.



Najnowszy produkt z serii, który właśnie trafił na polski rynek, przeznaczony jest dla osób, którym szczególnie zależy na bezpieczeństwie ich urządzeń. Wszystkie etui RIVACASE Antishock wykonane są z grubego, tłumiącego wstrząsy i chroniącego przed urazami mechanicznymi neoprenu, jednak w nowym modelu Antishock 5130 hardshell case ową ochronę wyniesiony na wyższy poziom. Wyposażono go dodatkowo w sztywne, ochronne panele boczne z absorbującego wstrząsy materiału EVA (wykorzystuje się go m.in. do produkcji motocyklowych i rowerowych ochraniaczy), a także we dodatkowo wzmocnione narożniki oraz specjalne pady ochronne podstawie.



Co istotne, etui pozwala na używanie komputera bez wyjmowania go na zewnątrz – wystarczy je otworzyć, a specjalne paski w narożnikach utrzymują ekran i podstawę w odpowiedniej pozycji (zaś teksturowana powierzchnia etui pozwala efektywnie odprowadzać ciepło).



RIVACASE Antishock 5130 hardshell case ma również wygodny uchwyt oraz regulowany pasek na ramię. Cena etui to 139 PLN.





















Źródło: Info Prasowe - RIVACASE