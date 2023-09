RIVACASE Antishock – nowe, chroniące przed wstrząsami, etui na laptop

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma RIVACASE rozbudowuje swoją ofertę stylowych, ochronnych etui na komputery przenośne – do popularnej serii produktów Antishock dołączyły nowe modele. Wśród nowości znajdziemy pionowe etui wykonane z grubego neoprenu i świetnie dopasowane do popularnych modeli komputerów przenośnych. Wyróżnikiem serii ochronnych etui RIVACASE Antishock jest świetne wzornictwo (oparte na kontrastowych barwach głównych oraz kolorach akcentów), liczne warianty kolorystyczne, idealne dopasowanie oraz zastosowanie grubego neoprenowego materiału, który świetnie chroni przenoszone urządzenia przed skutkami wstrząsów i uderzeń, a także zarysowaniami. Najnowsze produkty z tej popularnej serii to etui „pionowe” – tzn. takie, do których komputer wsuwa się z góry, a suwak znajduje się na krótszym boku etui.







Wśród nowości znajdziemy np. dostępny w stonowanej czerni, błękicie oraz kolorze khaki model 5221 MacBook 13 Sleeve. Dla użytkowników komputerów innych marek z ekranem o przekątnej 13,3” (i mniejszych) idealne będzie z kolei etui 5223 Laptop Sleeve 13.3" w odważnych, modnych wariantach kolorystycznych – czarnym, burgundowej czerwieni oraz ciemnoniebieskim. Użytkowników większych modeli komputerów zainteresują z pewnością etui 5224 MacBook Air 15 Sleeve oraz 5226 Sleeve 15.6" (oba dostępne w wersji czarnej oraz ciemnoniebieskiej). Nowości z serii RIVACASE Antishock pojawią się na rynku w październiku.



Warto dodać, że podczas niedawnych targów IFA 2023 w Berlinie marka RIVACASE zaprezentowała również nowe warianty kolorystyczne plecaków oraz etui na komputery przenośne z popularnej serii Suzuka – do dostępnych obecnie kolorów dołączyły modny błękit, akwamaryna oraz fiolet. Nowości te są już dostępne w ofercie firmy K Consult, polskiego dystrybutora marki.





























Źródło: Info Prasowe - RIVACASE